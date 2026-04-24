Eurodeputatul Maria Grapini, invitat special al conferinței „Condiția satului tradițional românesc – între memorie și modernitate!”:” Satul tradițional trebuie păstrat, face parte din identitatea noastră!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, inițiatoarea Zilei Naționale a Portului Popular, a fost, vineri, invitatul special al conferinței interactive cu tema ”Condiția satului tradițional românesc – între memorie și modernitate”, găzduită de Casa de Cultură „Adriana Trandafir” din Bascov.

Susținătoare a culturii, tradiției și valorilor românești pe care le-a promovat atât în Parlamentul European, prin expoziții și conferințe, dar mai ales pe plan național, Maria Grapini consideră, cu fiecare ocazie, că satul românesc reprezintă inima identității noastre naționale, spațiul în care s-au născut tradițiile, valorile, credința și cultura autentică a poporului român.

“Astăzi, am fost invitată la Bascov, în județul Argeș, la o actiune dragă sufletului meu! La Casa de Cultură “Adriana Trandafir”, am avut posibilitatea să împărtășesc amintiri despre satul natal, să vorbesc despre condiția satului tradițional românesc, între memorie și modernitate. Am fost impresionată să văd la un loc elevi, formații de dansuri populare, rapsozi, soliști de muzică populară, sportivi, profesori, administrația locală, în frunte cu primarul, reprezentanți ai Consiliului Județean și ai Camerei de Comerț.

Satul tradițional trebuie păstrat, face parte din identitatea noastră, ca și costumele populare, folclorul și sărbătorile tradiționale.

Modernizarea satelor și a mediului rural trebuie să fie la nivelul serviciilor de bază pentru cetățeni, dar nu ar trebui să altereze patrimoniul cultural, meșteșugurile, aspectul caselor.

Felicitari celor din Bascov, implicați în toate activitățile organizate cu copiii și cu generațiile care cunosc tradițiile și le păstrează!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Tema întâlnirii de la Bascov, “Condiția satului românesc – între memorie și modernitate”, a fost dedicată reflecției asupra destinului satului tradițional românesc, inspirată de viziunea marilor gânditori, care au văzut în sat matricea spirituală a neamului românesc.

Printre temele abordate, enumerăm: Satul tradițional, spațiu al identității și continuității; Transformări sociale și economice în mediul rural; Provocările contemporane ale satului românesc și Conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor.

În cadrul conferinței, a avut loc și un moment artistic tradițional, oferit de dansatorii bascoveni.

La eveniment au participat și primarul comunei Bascov, Gheorghe Stancu, managerul instituției, Sebi David, iar moderarea a fost asigurată de Dana Popescu.