Vânzările Grupului Nestlé pe primele trei luni ale anului 2026: continuarea ritmului de creștere

Grupul Nestlé raportează rezultatele financiare pentru trimestrul 1 al anului 2026 și anunță o creștere organică de 3,5%, susținută de o creștere internă reală (RIG) de 1,2% și un pricing de 2,3%.

Philipp Navratil, CEO Nestlé, a declarat: „Performanța noastră din primul trimestru demonstrează că strategia de creștere bazată pe RIG dă rezultate. Rezultatele au fost solide în majoritatea piețelor și categoriilor, în special Cafea și Produse alimentare și Gustări. Creșterea din piețele emergente s-a remarcat în mod deosebit. În Europa și în SUA, performanța noastră a fost robustă, echipele noastre reușind să gestioneze cu succes contextul comercial și așteptările consumatorilor. Pe baza dinamicii pozitive din primul trimestru, continuăm să implementăm strategia pentru consolidarea companiei. Într-un mediu incert și complex, doresc să le mulțumesc tuturor angajaților noștri pentru dedicare, precum și clienților și consumatorilor noștri pentru încrederea acordată”.

Sinteza performanței rezultatelor financiare pe trimestrul 1 al anului 2026

Total Grup Zona Europa Vânzări 3 luni 2026 (mil. CHF) 21 317 4 615 Vânzări 3 luni 2025 (mil. CHF) 22 601 4 662 Creștere internă reală (RIG) 1,2% 1,1% Pricing 2,3% 2,8% Creștere organică 3,5% 3,9%

Principalele repere financiare

Ritm susținut de creștere în T1

Creștere organică (OG) de 3,5%, susținută de o creștere internă reală (RIG) de 1,2% și pricing de 2,3%.

RIG pozitiv în toate regiunile și în toate categoriile, cu excepția formulelor pentru sugari.

Pe categorii, creșterea a fost determinată de o accelerare pe scară largă în segmentul Cafea. RIG s-a consolidat, de asemenea, în Produse alimentare și Gustări, impulsionat de dulciuri.

Actualizări operaționale și strategice

Concentrare pe implementarea priorităților noastre strategice

Creșterea susținută de RIG reprezintă prioritatea noastră principală, fiind stimulată de investiții accelerate în platformele noastre de creștere.

Inițiativele de marketing pentru dezvoltarea unor branduri de referință includ un program de perfecționare a competențelor pentru toți angajații, care a ajuns până în prezent la peste 50.000 de participanți. Totodată, Nespresso colaborează cu Dua Lipa, în calitate de nou ambasador global al brandului.

Analiza vânzărilor Grupul Nestlé

În primul trimestru, vânzările totale raportate au fost de 21,3 miliarde CHF, înregistrând o scădere de 5,7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea organică (OG) a fost de 3,5%, incluzând un impact de aproximativ -90 puncte de bază generat de retragerea de pe piață a formulelor pentru sugari. Prin comparație, creșterea organică s-a situat la 4,0% în T4. Creșterea internă reală (RIG) a fost de 1,2%, cu pricing de 2,3%.

Toate Zonele și businessurile gestionate global au raportat creștere organică (OG) și creștere internă reală (RIG) pozitive, cu contribuții solide pe scară largă. Din punct de vedere geografic, creșterea a fost larg distribuită. În piețele dezvoltate, creșterea organică a fost de 2,8%, cu un RIG de 1,2% și pricing de 1,6%. În piețele emergente, creșterea organică a fost de 4,6%, cu un RIG de 1,2% și pricing de 3,4%; pentru piețele emergente, excluzând China, creșterea organică a fost de 6,8%, împărțită între un RIG de 2,9% și pricing de 3,9%.

Pe canale de vânzare, creșterea organică în retail a fost de 3,5%, iar în canalele out‑of‑home de 3,9%. În cadrul retailului, vânzările din e‑commerce au crescut organic cu 15,4% și au ajuns să reprezinte 21,5% din vânzările totale ale Grupului.

Rechemarea preventivă de pe piață a formulelor pentru sugari, ca măsură de precauție

În ianuarie 2026, Nestlé a inițiat o rechemare preventivă la nivel global a unor loturi de formule pentru sugari, după ce a fost detectată prezența cereulidei, cauzată de un ingredient provenit de la un furnizor global din industrie. Informații complete privind rechemarea preventivă și calendarul acesteia sunt disponibile la www.nestle.com/ask-nestle. Pentru brandul NAN, compania își reafirmă angajamentul ferm pentru calitate fără compromisuri, fundamentată științific, pentru nutriție potrivită în primii ani de viață, mai multe detalii fiind disponibile la https://www.nestlebaby.ro/nan-angajament-de-calitate.

Rechemarea preventivă a fost gestionată pe parcursul primului trimestru, iar prioritatea noastră a fost reluarea aprovizionării și asigurarea disponibilității produselor pentru părinți. În prezent, disponibilitatea la raft a revenit la niveluri normale.

Zona Europa

Creșterea pe piața europeană a fost uniformă, fiind susținută de segmente precum cafea și produsele pentru animale de companie. Performanța a fost determinată de alocarea corectă a resurselor, de sprijinul sporit acordat activităților de marketing și de o execuție riguroasă, în paralel cu continuarea procesului de transformare a businessului.

Creșterea organică a fost de 3,9%. RIG a fost de 1,1%, înregistrând o îmbunătățire față de anul trecut, cu pricing de 2,8%.

Vânzările raportate au scăzut la 4,6 miliarde CHF, influențate de efectul negativ de 5,3% al fluctuațiilor de schimb valutar.

Câștigurile de cotă de piață s-au consolidat în continuare în categoria de hrană pentru animale, iar poziția noastră în ceea ce privește cota de piață a fost, în general, stabilă în diviziile cafea și produse alimentare & gustări. În divizia dedicată nutriției, tendințele privind cota de piață au fost afectate de rechemarea preventivă de pe piață a formulelor pentru sugari la nivelul întregii industrii.

Principalii factori de creștere pe categorii de produse

Cafea (28% din vânzări la nivel de zonă): Creșterea organică a fost de două cifre, determinată în principal de pricing. Creșterea a fost condusă de cafeaua solubilă Nescafé, susținută de creșterea vânzărilor de capsule.

(28% din vânzări la nivel de zonă): Creșterea organică a fost de două cifre, determinată în principal de pricing. Creșterea a fost condusă de cafeaua solubilă Nescafé, susținută de creșterea vânzărilor de capsule. Produse pentru animale de companie (29% din vânzări la nivel de zonă): Segmentul de produse pentru animale de companie a înregistrat din nou o creștere organică de o cifră, determinată de consolidarea RIG, menținând dinamica pozitivă din ultimele 18 luni. Creșterea a fost uniformă pe toate piețele și mărcile (inclusiv Felix, Pro Plan și ONE) și reflectă o execuție comercială solidă continuă și inovare constantă.

Nutriție (12% din vânzări la nivel de zonă): Creșterea organică a înregistrat o scădere, în întregime generată de impactul rechemării de pe piață a formulelor pentru sugari, care a afectat piețele din întreaga zonă. Cu excepția nutriției pentru sugari, creșterea în categorie a fost pozitivă, cu un RIG solid în nutriția pentru adulți, condusă de Solgar și Pure Encapsulations.

Produse alimentare și gustări (32% din vânzări la nivel de zonă): Creșterea organică a fost de o singură cifră, pricing-ul compensând scăderea RIG. Creșterea a fost determinată de dulciuri, în frunte cu KitKat. Vânzările au fost în scădere în sectorul alimentar, întrucât mediul de consum și concurențial continuă să fie provocator pe unele piețe.

Rezultatele financiare ale Nestlé România pentru trimestrul 1 2026

„În primele trei luni ale anului 2026, Nestlé România a înregistrat o performanță constantă, raportând o creștere organică de 7,8%, în linie cu așteptările noastre pentru această perioadă. Am adus consumatorilor o serie de lansări de produse noi, diferențiate, precum și campanii inovatoare pentru brandurile noastre emblematice. Am continuat programele noastre educaționale și de responsabilitate socială în școli, precum și donațiile de produse în valoare de 24 de tone către partenerii noștri din rețeaua Băncii pentru Alimente, rămânând consecvenți angajamentului nostru de a sprijini comunitățile locale. Toate aceste rezultate sunt posibile datorită eforturilor susținute ale unei echipe puternice și pasionate, din care sunt foarte mândru să fac parte și alături de care să lucrez pentru al treisprezecelea an consecutiv de creștere”, a declarat Giuseppe Carella, Country Manager Nestlé România și Chief Executive Officer South Eastern Europe Market.

Mai multe detalii pot fi găsite aici: www.nestle.ro.

Despre Nestlé

Nestlé este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume. Este prezentă în 189 de țări din întreaga lume, iar cei peste 277.000 de angajați sunt dedicați scopului Nestlé de a îmbunătăți calitatea vieții și de a contribui la un viitor mai sănătos. Nestlé oferă un portofoliu larg de produse și servicii pentru oameni și animale de companie, pentru tot parcursul vieții. Cele peste 2000 de brand-uri ale Nestlé includ nume emblematice precum NESCAFÉ®, Nespresso®, Maggi® și Nesquik. Performanța companiei este susținută de strategia Nutrition, Health and Wellness. Sediul principal al Nestlé se află în Vevey, Elveția, unde compania a fost fondată în urmă cu mai bine de 150 de ani.