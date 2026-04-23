Trenuri suplimentare spre litoral pentru minivacanța de 1 Mai

Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații tradiționale de vacanță, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare.

Astfel, în perioada 30 aprilie/1 mai – 3/4 mai 2026, pe lângă trenurile directe din programul obișnuit de circulație, vor fi introduse trenuri directe suplimentare spre Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, din București Nord și Suceava.

Trenuri directe suplimentare SPRE litoral PLECARE DIN CONSTANȚA sosire/plecare MANGALIA sosire Observații IR 1952/ R-E 13801 Suceava Nord – 20:15 03:51/04:08 05:25 IR 1952 circulă 30.04/01.05 – 02/03.05.2026; R-E 13801 circulă 01-03.05.2026 Buzău – 01:13 IR 1989/ R-E 13805 București Nord – 03:15 05:48/06:13 07:50 IR 1989 și R-E 13805 circulă 01-03.05.2026 IR 1668/ IR 1861/ R-E 13873 Iași – 22:45 06:52/07:10 08:34 IR 1668/ IR 1861 în circulație zilnic; R-E 13873 circulă 01-03.05.2026 Buzău – 04:07 Trenuri directe suplimentare DINSPRE litoral MANGALIA plecare CONSTANȚA sosire/plecare SOSIRE ÎN Observații R-E 13818/ IR 1988 18:26 19:47/20:10 București Nord – 22:57 R-E 13818 și IR 1988 circulă 01- 03.05.2026 R-E 13872/ IR 1862/ IR 1669 19:00 20:26/20:59 Buzău – 23:52 R-E 13872 circulă 01- 03.05.2026; IR 1862/ IR 1669 în circulație zilnic Iași – 05:35 R-E 13824/ IR 1954 21:50 23:06/23:30 Buzău – 02:20 R-E 13824 circulă 01 – 03.05.2026; IR 1954 circulă 01/02 – 03/04.05.2026 Suceava Nord – 07:07 !!! pentru detalii despre stațiile și zilele în care circulă aceste trenuri, precum și restul din programul obișnuit, pe rutele preferate, vă rugăm consultaţi aplicaţia Mers Tren Trafic Intern de pe www.cfrcalatori.ro.

Călătorii din alte regiuni ale țării pot ajunge rapid la Marea Neagră prin conexiuni din București, beneficiind de trenuri care circulă frecvent, la un interval de 1-2 ore, pe ruta București Nord – Constanța și retur.

De asemenea, în urma redeschiderii temporare a liniei Constanța – Mangalia de către managerul infrastructurii, CNCF CFR SA, în perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, serviciul de transport Regio din programul de circulație al CFR Călători va fi operat temporar pe ruta Constanța – Mangalia și retur cu trenuri (vagoane și locomotive – vezi Anexa), în locul serviciilor auto utilizate în prezent pentru derularea lucrărilor efectuate de către CNCF CFR SA.

Atenționare: Conform avizului managerului infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor. În aceste condiții, având în vedere că au fost efectuate vânzări în avans înainte de decizia CNCF CFR SA de a permite reintroducerea temporară a trenurilor în circulație, rugăm pasagerii care au deja bilete achiziționate cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără să utilizeze stația Costinești.

Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport și pentru a ne putea adapta cât mai bine capacitatea de transport la numărul de locuri solicitat, CFR Călători recomandă pasagerilor cumpărarea cât mai din timp a legitimaţiilor de călătorie. În trafic intern, legitimaţiile de călătorie pot fi achiziţionate cu anticipație, utilizând următoarele canale de vânzare:

online, pe cfrcalatori.ro

aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (Google Play, App Store, Huawei AppGallery)

automatele de bilete din stații

casele de bilete din gări și agențiile de voiaj CFR Călători

Pasagerii se pot bucura de reduceri de până la 10% la cumpărarea legitimațiilor de călătorie cu anticipație sau de 10% reducere dacă optează pentru oferta dus-întors. De asemenea, precizăm că CFR Călători acordă reducerile la transport prevăzute de actele normative în vigoare pentru diverse categorii de persoane (elevi, pensionari, etc.). Pentru detalii accesați www.cfrcalatori.ro, secțiunea Trafic intern/ Oferte/ Facilități.

Recomandăm tuturor pasagerilor să se asigure, înainte de urcarea în tren, că dețin bilet valabil și documentele aferente pentru transport, pentru evitarea taxării suplimentare în tren sau amenzi conform reglementărilor în vigoare.

Informații despre circulația trenurilor:

la telefon 0219521 – INFO CFR (trafic intern).

la numerele de telefon din stațiile CFR ce sunt publicate pe www.cfrcalatori.ro la secțiunea INFORMAȚII TELEFONICE – https://www.cfrcalatori.ro/informatii-telefonice/

în aplicația TRENUL MEU (https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Itineraries), se introduce numărul exact al trenului în căsuţa indicată şi click pe Informații tren. Se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.

pe site-ul companiei www.cfr.ro sunt funcționale și actualizate permanent camerele web din gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj Napoca și Constanța care indică ora de sosire/de plecare a trenurilor.

pe site-ul www.cfrcalatori.ro la Mers tren trafic intern.

de la personalul nostru din staţii.

Anexa – Legătura feroviară Constanța – Mangalia și retur reluată, temporar, cu trenuri