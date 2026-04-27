Părul și unghiile: Semnalele subtile ale corpului tău și cum să le descifrezi

Te-ai întrebat vreodată de ce, în ciuda tuturor produselor cosmetice scumpe pe care le folosești, părul tău pare lipsit de viață, iar unghiile se rup la cea mai mică atingere? Adesea, te concentrezi atât de mult pe aspectul exterior, încât uiți că pielea, părul și unghiile sunt, de fapt, oglinda stării tale de sănătate internă. Ele funcționează ca un sistem de avertizare timpurie, transmițându-ți semnale clare atunci când organismul tău se confruntă cu deficiențe nutriționale, stres cronic sau dezechilibre hormonale.

1. Ce îți spune părul tău?

Părul este unul dintre cele mai sensibile barometre ale sănătății tale. Deoarece celulele foliculului pilos sunt printre cele mai rapid divizibile din corp, ele sunt primele afectate atunci când apare o lipsă de energie sau de nutrienți.

Căderea excesivă și rărirea firelor

Dacă observi că pierzi mai mult de cele 50-100 de fire de păr considerate normale pe zi, acesta este un semnal de alarmă. Poate fi vorba despre un deficit de fier (anemie), o problemă tiroidiană sau rezultatul unui stres emoțional intens suferit în urmă cu câteva luni. Atunci când organismul este stresat, el forțează firele de păr să intre prematur în faza de repaus, ducând la căderea lor ulterioară.

Părul uscat, casant și lipsit de luciu

Dacă firele de păr se despică ușor sau par „măturate”, este un semn că structura de keratină este fragilizată. Aceasta poate indica o lipsă de acizi grași esențiali, vitamina E sau o hidratare insuficientă. De asemenea, dacă părul tău și-a pierdut strălucirea naturală, este posibil ca dieta ta să fie prea săracă în proteine de calitate sau în zinc.

2. Unghiile: Harta sănătății tale interne

Unghiile cresc lent, ceea ce înseamnă că aspectul lor actual reflectă starea ta de sănătate din ultimele luni. Orice modificare de culoare, textură sau formă merită atenția ta.

Unghiile fragile care se exfoliază

Aceasta este una dintre cele mai comune plângeri. Dacă unghiile tale se rup straturi, cel mai probabil te confrunți cu o carență de biotină (vitamina B7) sau de minerale precum magneziul și calciul. De asemenea, expunerea frecventă la apă și substanțe chimice fără protecție poate deteriora bariera de protecție a unghiei, însă cauza internă rămâne principala vinovată.

Petele albe și denivelările

Contrar mitului popular, micile puncte albe nu indică întotdeauna o lipsă de calciu; ele pot fi rezultatul unor micro-traume sau al unui deficit de zinc. În schimb, liniile orizontale (liniile Beau) sau denivelările verticale pot semnala perioade de boală, stres metabolic sever sau deficiențe vitaminice mai complexe care au întrerupt temporar creșterea unghiei.

3. Importanța nutriției și a suplimentării corecte

Pentru a corecta aceste probleme, nu este suficient să schimbi șamponul sau să folosești un lac de unghii întăritor. Trebuie să hrănești rădăcina problemei. O dietă bogată în legume verzi, nuci, ouă și pește este esențială, însă ritmul de viață actual face adesea dificilă obținerea tuturor micronutrienților doar din hrană.

