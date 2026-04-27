Eveniment

România, lider (detașat) al UE la decesele provocate de accidente rutiere

0

România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a deceselor provocate de accidente rutiere, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Statisticile arată că, deși la nivel european numărul victimelor a scăzut, situația din România continuă să fie una îngrijorătoare.

Potrivit Eurostat, în anul 2024 au fost înregistrate 19.934 de decese cauzate de accidente rutiere în Uniunea Europeană, față de 20.384 în 2023. Astfel, numărul victimelor a scăzut cu 2,2%, marcând al doilea an consecutiv de declin al accidentelor rutiere mortale la nivel european.

În medie, în UE s-au înregistrat 44 de decese rutiere la un milion de locuitori.

În ceea ce privește rata deceselor raportată la populație, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană.

Concret, țara noastră a înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, cea mai ridicată rată din blocul comunitar.

După România urmează:

  • Bulgaria – 74 de decese la un milion de locuitori
  • Grecia –  64 de decese la un milion de locuitori

La polul opus se află țările cu cele mai sigure drumuri din Uniunea Europeană:

  • Suedia – 20 de decese la un milion de locuitori
  • Malta – 21 de decese la un milion de locuitori
  • Danemarca – 24 de decese la un milion de locuitori

Datele Eurostat arată că, per total, în ultimii zece ani s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de decese provocate de accidente rutiere în Uniunea Europeană.

Între 2014 și 2024, numărul victimelor a scăzut cu 17,4%.

Tendința generală a fost una descendentă, însă au existat și câțiva ani în care s-au înregistrat creșteri ale numărului de decese:

  • 2015 – creștere de 0,9% față de anul precedent
  • 2021 – creștere de 5,8%
  • 2022 – creștere de 3,7%

Aceste fluctuații au apărut după anul 2020, când restricțiile impuse în timpul pandemiei au redus semnificativ traficul și, implicit, numărul accidentelor mortale.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.