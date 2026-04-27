România, lider (detașat) al UE la decesele provocate de accidente rutiere

România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a deceselor provocate de accidente rutiere, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Statisticile arată că, deși la nivel european numărul victimelor a scăzut, situația din România continuă să fie una îngrijorătoare.

Potrivit Eurostat, în anul 2024 au fost înregistrate 19.934 de decese cauzate de accidente rutiere în Uniunea Europeană, față de 20.384 în 2023. Astfel, numărul victimelor a scăzut cu 2,2%, marcând al doilea an consecutiv de declin al accidentelor rutiere mortale la nivel european.

În medie, în UE s-au înregistrat 44 de decese rutiere la un milion de locuitori.

În ceea ce privește rata deceselor raportată la populație, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană.

Concret, țara noastră a înregistrat 78 de decese la un milion de locuitori, cea mai ridicată rată din blocul comunitar.