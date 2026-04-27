Românii devin mai prudenți și aleg să petreacă vacanța de 1 mai în țară, în contextul economic și geopolitic actual. Litoralul, Delta Dunării și zonele montane sunt în topul preferințelor pentru weekendul prelungit. Bugetele variază în funcție de destinație și facilități, cu o medie de 300–550 lei în majoritatea zonelor.

Românii aleg vacanțe cumpărate de 1 Mai. În contextul incertitudinilor economice și al tensiunilor geopolitice din regiune, românii devin mai cumpătați și aleg să petreacă vacanța de 1 Mai mai aproape de casă. Potrivit datelor Travelminit.ro, interesul pentru destinațiile interne este în creștere, turiștii optând pentru escapade scurte, de vineri până duminică, care le oferă flexibilitate și un control mai bun asupra bugetului.

Anul acesta, comportamentul turiștilor reflectă o schimbare clară: accentul cade pe o vacanță scurtă, bine planificată, cu costuri echilibrate. Pe fondul creșterii prețurilor și al incertitudinii generale, tot mai mulți români preferă să evite deplasările externe și aleg destinații din țară, ușor accesibile.

Mulți români s-au orientat spre litoralul românesc, marcând astfel un început de sezon promițător. În Mamaia, prețurile pentru un hotel de 3 stele pornesc de la aproximativ 200 de lei pe noapte pentru două persoane, în timp ce unitățile de 4 stele ajung la aproximativ 700 de lei pe noapte.

În același timp, Delta Dunării devine o opțiune tot mai atractivă pentru cei care caută relaxare și experiențe în natură. Aici, prețul mediu pentru o noapte de cazare în perioada de 1 Mai este de aproximativ 300 de lei, variind în funcție de tipul unității și facilitățile incluse.

Destinațiile montane continuă să fie printre cele mai căutate pentru vacanța de 1 Mai, oferind un echilibru între natură, confort și accesibilitate. Stațiuni precum Sinaia sau Predeal se află în topul preferințelor, în special pentru turiștii care caută unități de cazare cu servicii incluse.

În Sinaia, de exemplu, prețurile pentru un hotel de 4 stele pornesc de la aproximativ 700 de lei pe noapte pentru două persoane, cu mic dejun inclus. În Predeal, tarifele pentru același segment de confort sunt ușor mai accesibile, începând de la aproximativ 600 de lei pe noapte pentru două persoane, tot cu mic dejun inclus.

Per ansamblu, prețul mediu pentru o noapte de cazare la munte în această perioadă se situează în jurul valorii de 550 de lei, însă acesta poate varia în funcție de facilități, poziționare și tipul unității alese.