1001 de săptămâni cu V+O Communication, agenția care aniversează 20 de ani de comunicare.

V+O Communication România aniversează 20 de ani de la înființarea marcată, de asemenea, de o premieră pentru România și urmată de sute de colaborări și parteneriate de excepție, de-a lungul multor ani, cu branduri de renume.

Astăzi, V+O Communication România oferă clienților soluții de comunicare 360 – de la strategie, creație, servicii de PR clasice și digitale, social media, până la servicii pentru producție tipărită și audio-video și organizare de evenimente – prin companiile V+O Communication, Bakers Digital și Unlimited Production.

În cele 1001 de săptămâni ce s-au scurs din 2006, fără a socoti sărbătorile legale, V+O Communication a organizat peste 200 de conferințe de presă și aproape tot atâtea evenimente majore pentru companii (conferințe de vânzări, activări interne și externe), a emis peste 1500 de comunicate de presă și a lucrat cu sute de branduri și organizații atât comerciale cât și neguvernamentale.

Aproximativ 1,3 milioane de români au participat în mod direct și nemijlocit la cel puțin unul dintre zecile de evenimente publice de masă organizate de V+O Communication pentru clienții săi.

”În acești 20 de ani am schimbat mentalități și viziuni, am contribuit la dezvoltarea pieței de comunicare în repetate rânduri, am fost școală și rampă de lansare pentru peste 200 de profesioniști care acum fie lucrează de partea clientului în companii de top, atât din România cât și din UK, Olanda, Germania și altele, fie și-au dezvoltat propriul business. Le mulțumesc pentru încredere tuturor clienților și partenerilor care ne-au fost alături de-a lungul acestor 20 de ani, care ne-au încredințat proiecte frumoasă, unele sensibile, altele de anvergură națională, dar toate finalizate cu profesionalism și dăruire. Tuturor celor care au contribuit la V+O Communication ca membri ai echipei le mulțumesc, de asemenea”, a spus Loredana Vișa, director general V+O Communication.

În acești 20 de ani, agenția a deservit și contribuit la succesul în business al multor sute de branduri, a gestionat situații speciale, a sprijinit numeroase lansări comerciale și s-a implicat în proiecte de anduranță în susținerea clienților săi, unele premiate la competiții de profil de prestigiu.

”Echipa V+O Communication a acumulat o experiență considerabilă care ne permite să contribuim decisiv la dezvoltarea afacerilor clienților, să oferim soluții inovative și realiste de comunicare la provocările contextului actual de business”, subliniază Loredana Vișa.

Istoric vorbind, primul client al agenției în România a fost Cosmote, care a revoluționat în martie 2006 piața de telefonie mobilă din România cu un produs pentru care românii au stat la coadă în fața magazinelor verzi: cartela preplătită cu 2.000 de minute în rețea la 3 euro.

În cele 1001 săptămâni de atunci, comunicarea a evoluat considerabil: am schimbat reportofoanele, unele încă pe casetă, cu înregistrarea pe telefonul inteligent și prelucrarea cu AI, presa a trecut prin transformări profunde și industria de comunicare la fel, în mod simbiotic. A dispărut presa scrisă și media a devenit aproape integral digitală, social media a preluat ștafeta de prim influențator de masă de la televiziuni, comunicarea a devenit instantanee și multidirecțională.

Grupul V+O sprijină peste 350 de organizații și companii din toate sectoarele economiei, din Europa de sud-est.

V+O Communication România este o agenție de comunicare strategică și relații publice, specializată în dezvoltarea și implementarea de campanii de impact pentru clienți dintr-o varietate de sectoare: FMCG, banking și financiar, IT&C, infrastructură, ONG-uri, industrie, servicii medicale.

V+O Communication face parte din rețeaua cu același nume fondată la Atena în anul 2001 de Thomas Varvitsiotis și Yannis Olympios, care au transformat-o în cel mai puternic grup de comunicare din Grecia și Europa de Sud-Est, după extinderea în Bulgaria, Serbia, Albania, Cipru și Macedonia de Nord. Agenția din România a fost deschisă în primăvara anului 2006.

Din 2024, V+O Communication este parte a SEC Newgate ca urmare a tranzacției prin care 70% din grupul V+O a fost preluat de una dintre rețelele de comunicații cu cea mai rapidă creștere din lume. Este un grup global de comunicare strategică și consultanță, bazat pe informații și cercetare, cu o rețea de 53 de birouri și 1.200 de angajați pe cinci continente.