Eurodeputatul Maria Grapini, intervenție tranșantă, la Strasbourg, pe tema protejării intereselor financiare ale UE: “Este foarte important să avem mecanisme de control. Poți să cheltuiești și să nu obții nimic!”

Eurodeputatul umanist, Maria Grapini, a reiterat, la Strasbourg, în prezența comisarului pentru buget, luptă antifraudă și administrație publică, Piotr Serafin, necesitatea protejării intereselor financiare ala UE.

“De foarte multe ori, am dezbătut acest lucru extrem de important. Eu fac parte, de două mandate, din comisia pentru control bugetar și am discutat cu toate instituțiile pe care cetățenii le plătesc, pentru a proteja interesele financiare ale UE. Dar oare le protejează? Exemplul personal nu contează? Avem foști comisari anchetați, avem membri ai Parlamentului European anchetați… Eu am fost raportor pe descărcarea raportului de gestiune al Comisiei și nu l-am votat. Pentru doamna președinte Ursula von der Leyen, transparența nu există. La Consiliu și la Comisia Europeană, situația este similară. Cum credeți că se poate face un sistem și un mecanism eficient de protejare a intereselor financiare ale UE?”, a punctat, în plenara de la Strasbourg, eurodeputatul Grapini.

În sprijinul afirmațiilor sale, europarlamentarul S&D a precizat că, la recenta întâlnire cu OLAF și Parchetul European, s-a recunoscut că nu există niciun mecanism de control în privința banilor pe care îi dăm în Ucraina sau în altă parte.

De asemenea, Maria Grapini a menționat că este necesar un control eficient al modului cum se cheltuie banii pentru că, în caz contrar, nu poți vorbi de eficiența investițiilor.

„Pentru tot ceea ce împrumutăm, este foarte important să avem mecanisme de control. Poți să cheltuiești și să nu obții nimic!”, a conchis Maria Grapini.