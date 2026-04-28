Vicepremierul Tanczos Barna nu vede o criză de motorină în România!

Vicepremierul Tanczos Barna subliniază că România nu se confruntă cu o criză de motorină în România, în ciuda unor probleme punctuale când acest carburant nu s-a găsit ”pe o rază de 50 de kilometri”. În opinia demnitarului, astfel de situații ”trebuie evitate”, responsabilitatea fiind a celor care se ocupă de logistică.

Nu există criză de motorină în România. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Tanczos Barna, care asigură interimatul la conducerea Ministerului Agriculturii.

În același context, demnitarul a declarat că au fost ”ieri, alaltăieri”, probleme punctuale când acest carburant nu s-a găsit ”pe o rază de 50 de kilometri”, care ”trebuie evitate”. Responsabilitatea pentru asta revine, practic, companiilor care se ocupă de logistică, a mai spus Tanczos Barna.

”Vedem ce se întâmplă şi la staţiile de alimentare. Ieri (luni – n.r,) am avut mai multe discuţii cu furnizorii de motorină, făcând un apel la ei să asigure logistică şi furnizare, livrare de motorină la staţii pentru a nu rămâne în situaţia în care fermierul nu are unde să alimenteze. Din păcate, ieri, alaltăieri, au fost situaţii când pe o rază de 50 de kilometri nu se găsea motorină. Aceste probleme trebuie evitate şi este, practic, responsabilitatea acelor companii care trebuie să asigure logistica. Înţeleg că preţurile care variază pot genera anumite comportamente ieşite din comun din partea consumatorilor, adică cineva să vină să alimenteze mult mai mult când vede că preţul este un pic mai mic. Sau dacă este diferenţă de preţ între staţii să apară un astfel de comportament al consumatorului. (…)

Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Singura problemă este o disfuncţionalitate de logistică, de livrare la timp, a combustibilului la acele staţii unde apare câteodată o presiune din partea consumatorilor”, a spus Tanczos.