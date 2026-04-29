Cererea pentru vacanțele interne crește pe ultima sută de metri , iar rezervările „last minute” sunt cu 30% mai mari

Topul stațiunilor din România pentru minivacanța de 1 Mai

Turiștii aleg confortul: peste 70% optează pentru unități de cazare de 4 stele

Festivaluri, concerte și petreceri în cluburi dau startul sezonului estival pe litoral

Vânzările realizate prin ofertele de tip „last minute” pentru România, în primele patru luni din 2026, înregistrează o creștere medie de 30% față de aceeași perioadă a anului trecut. Conform datelor furnizate de BIBI Touroperator, această evoluție reflectă noul obicei de rezervare a vacanțelor în actualul context de piață.

Riviera românească se menține ca principală alegere a turiștilor pentru minivacanța de 1 Mai, marcând în fiecare an, debutul oficial al sezonului estival. Popularitatea litoralului este susținută de atmosfera vibrantă specifică acestei perioade, cu numeroase evenimente, petreceri în cluburi și în aer liber, festivaluri și concerte organizate în stațiuni.

Pentru mulți turiști, 1 Mai la mare a devenit deja o tradiție, asociată cu primele zile de relaxare pe plajă și cu energia specifică începutului de vară.

Cele mai căutate destinații în minivacanța de 1 Mai:

Litoral: Eforie Nord, Vama Veche, Mamaia, Costinești.

Eforie Nord, Vama Veche, Mamaia, Costinești. Balneo: Călimînești-Căciulata, Băile Felix, Băile Herculane, Băile Govora.

Călimînești-Căciulata, Băile Felix, Băile Herculane, Băile Govora. Munte: Sovata, Valea Prahovei, Poiana Brașov, Vatra Dornei.

Sovata, Valea Prahovei, Poiana Brașov, Vatra Dornei. Delta Dunării: Crișan, Sulina, Sfântu Gheorghe, Mahmudia.

Crișan, Sulina, Sfântu Gheorghe, Mahmudia. Orașe: Brașov, Cluj – Napoca, Sibiu, Iași.

Totodată, peste 70% dintre turiștii români au optat pentru unități de cazare clasificate la 4 stele, care oferă servicii suplimentare precum acces la facilități cu ape termale, programe de divertisment, muzică live, precum și zone de wellness și spa, inclusiv activități dedicate copiilor.

Din perspectiva touroperatorului, prețurile de cazare pentru minivacanța de 1 Mai la nivel național sunt estimate, în medie, cu 5% -10% mai ridicate față de anul precedent. Totuși, această creștere nu este uniformă: există foarte multe destinații unde tarifele au rămas la fel ca anul trecut sau chiar au scăzut, dar și altele unde au crescut mai mult decât media.. Astfel, costul mediu per persoană pentru un sejur de 1 Mai pe litoral a crescut de la 575 lei cât a fost în 2025, la 687 lei, pentru două nopți de cazare cu mic dejun inclus, de persoană, în timp ce în stațiunile montane și balneare tariful mediu a scăzut de la 571 lei la 550 lei, respectiv 791 lei la 690 lei, pentru un sejur de 2 nopți, de persoană, cu mic dejun inclus, în condițiile în care durata medie a vacanțelor la nivel național s-a menținut constantă, la 2,4 nopți.

Pentru Delta Dunării, tarifele medii sunt în scădere, de la 597 de lei în 2025 pentru minivacanța de 1 Mai, la 573 de lei în acest an. În schimb, segmentul de orașe (city break) înregistrează o ușoară creștere, de la 1.413 lei la 1.424 lei de persoană, pentru un sejur de două nopți.

Cei care își efectuează rezervările în această perioadă pot beneficia în continuare de reduceri importante din tarifele de anul trecut. Se observă o schimbare treptată în comportamentul de consum al turiștilor români, tot mai mulți dintre aceștia orientându-se către rezervări realizate în apropierea datei de plecare. Această tendință este alimentată de dorința de flexibilitate, dar și de așteptarea unor oferte promoționale de ultim moment.

Pentru Riviera Românească, peste 100 de unități de cazare, alături de restaurante, autoserviri și baruri, își vor deschide porțile, marcând startul sezonului estival, care, în mod tradițional, debutează în fiecare an la data de 1 mai.

” Obiceiul de consum s-a schimbat în contextul internațional actual. Cu vouchere de vacanță la jumătate de valoare față de 2024 stimulentul pentru cumpărarea vacanțelor în România din timp s-a diminuat. Turiștii cumpără majoritar oferte last minute sau ultra last minute, acolo unde apar și reduceri importante de preț. Rezervările pentru 1 mai au fost astfel scăzute în primele 3 luni ale anului, chiar și cu -30% pentru unele locații, dar în ultima săptămână s-au apropiat de valorile anului trecut “, declară domnul Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

Pe lângă, Festival du Bonheur, deja consacrat pentru deschiderea sezonului estival la malul mării, care se va desfășura între 30 aprilie și 03 mai, în Mamaia, în acest an, turiștii vor putea participa la Festivalul Elrow Delusionville, dedicat muzicii electronice, care va avea loc în premieră în Mamaia Nord pe 1și 2 mai. Un alt festival deschis iubitorilor de muzică de la anii de liceu și până în prezent, este Unity by Argo, în perioada 30.04 – 03.05.2026, pe plaja unui club din Mamaia.

În Piațeta CAZINO din Mamaia vor avea loc concerte de deschidere a sezonului, printre protagonisti fiind Diana Matei & Taraful Cleante, Denis Ștefănescu & Vocal Impact Band, AMNA, Trupa Discoteka, Matteo și Trupa NADA.

Cluburile de pe litoral vor găzdui concerte și show-uri susținute de DJ renumiți cum ar fi Satori, Sorä, AFGO & KOV și Johny Romano.

În Eforie Nord, în perioada 1-3 mai, va avea loc expoziția HUSTLE BY THE SEA, dedicată mașinilor tunate, concursuri și experiențelor inedite pentru pasionații auto.

Concerte vor avea loc și în Vama Veche, unde atmosfera de 1 Mai promite seri pline de energie și muzică live: pe 1 mai 2026, de la ora 20:00, trupa Specii va urca pe scenă la Bibi Bistro, iar de la ora 21:00, Kempes va concerta la Hambar Vama Veche, aducând un plus de forță serii; pentru cei nostalgici, petrecerea „Ani de Liceu” organizată la La Caleta Vama Veche vine cu hituri cunoscute și o atmosferă relaxată, iar distracția continuă și pe 2 mai, când terasa Hambar Vama Veche anunță concertul trupei Romanița, completând programul unui weekend plin de evenimente.

Despre BIBI Touroperator

BIBI Touroperator, membru BIBI Group4Travel, este unul dintre cei mai importanți touroperatori pe piața locală de turism, specializat pentru România, cu o cifră de afaceri a grupului de peste 13 milioane euro. De numele BIBI se leagă implementarea pentru prima dată în România a conceptului „Înscrieri Timpurii”. Bibi este un brand românesc creat cu 38 de ani în urmă, cu activități în domeniile turism și HORECA.