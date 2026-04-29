Un proiect european despre viitorul jurnalismului de turism

Într-o perioadă în care rețelele sociale, inteligența artificială și noile formate de conținut schimbă modul în care sunt promovate destinațiile și experiențele turistice, rolul jurnalistului de turism este în plină redefinire.

Proiectul „New Horizons in Tourism Journalism – Mastering New Media”, 2024-2-RO01-KA210-VET-000291273, cofinanțat prin programul Erasmus+, răspunde acestei nevoi prin formarea jurnaliștilor în utilizarea instrumentelor digitale moderne și adaptarea la noile tipuri de public.

Inițiativa a fost derulată de LA PIOVRA TURISTA SRL (România), în parteneriat cu POT PROJECT ITALIA (Italia), și a inclus un workshop internațional organizat la Perugia, unde participanții au lucrat aplicat pe teme precum:

jurnalism digital și formate multimedia

storytelling vizual și producție video

comunicare eficientă în turism

utilizarea social media în promovarea destinațiilor

Ce aduce nou pentru presă și public

Unul dintre principalele rezultate ale proiectului este un ghid practic dedicat jurnaliștilor de turism, dar util și comunicatorilor, creatorilor de conținut și operatorilor din industrie. Este un ghid internațional, gratuit, desi inițiat în urma unui proiect românesc, tradus în limbile română, engleză și italiană.

Acesta este completat de un curs video structurat în șase module, pus la dispoziția tuturor jurnaliștilor români interesați de turism, care oferă instrumente concrete pentru:

adaptarea conținutului jurnalistic la mediul digital

integrarea formatelor multimedia (text, video, audio)

utilizarea datelor în construcția materialelor editoriale

înțelegerea noilor comportamente ale publicului

Prin aceste resurse, proiectul contribuie la creșterea calității informației din spațiul public și la promovarea responsabilă a destinațiilor turistice.

O profesie în schimbare

„Jurnalismul de turism se dezvoltă în fiecare zi, odată cu apariția inteligenței artificiale, a bloggerilor, vloggerilor și a rețelelor sociale. Practic, orice turist poate deveni un creator de conținut. În acest context, este esențial ca jurnaliștii profesioniști să își dezvolte competențele digitale și să integreze noile formate – de la articole la podcasturi și video – pentru a rămâne relevanți și credibili”, a declarat Dan Anghelescu, coordonatorul proiectului.

Recunoaștere internațională

Proiectul și ghidurile fost prezentat în cadrul Congresului Mondial al FIJET (Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism), desfășurat la Fes, Maroc, unde a fost apreciat de jurnaliști de turism din toată lumea pentru caracterul său practic și utilitatea ghidului realizat.

Acces la resurse

Ghidurile și cursurile realizate în română, italiană și engleză din cadrul proiectului sunt disponibile gratuit online: https://www.lapiovra.ro/new-horizons-in-tourism-journalism/ și pe

https://newhorizonsintourismjournalism.wordpress.com/

Un exemplu al rezultatelor proiectului este crearea podcastului ”Ziarul Vacanțelor” (ziarulvacantelor.ro). Jurnalismul de turism se dezvoltă potrivit noilor tehnologii, iar acest comunicat de presă este dedicat tuturor jurnaliștilor care abordează și domeniul turismului.