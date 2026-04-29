România, printre statele UE cu cele mai mici venituri anuale!

Potrivit de datelor Eurostat și OCDE, cele mai mari salarii din Europa sunt în țările din nordul și centrul continetului, în timp ce statele din est sunt la coada clasamentului. România se află printre țările cu cele mai mici venituri medii anuale.

Țările din Europa cu cele mai mari salarii. Potrivit datelor de la Eurostat și OCDE, pe primele locuri în clasament se află Luxemburg, Islanda, Elveția și Danemarca. La polul opus, cele mai mici salarii din Europa sunt în România, Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria.

Potrivit datelor oficiale, cei care lucrează în Luxemburg, Islanda, Elveția și Danemarca câștigă anual peste 70.000 de euro, în timp ce în țări precum Norvegia, Irlanda, Belgia, Austria, Olanda, Germania, Marea Britanie, Finlanda, Suedia și Franța se câștigă peste 43.000 de euro, anual, în medie.

Iată cum arată clasamentul țărilor cu cele mai mari salarii din Europa

01. Luxemburg – 82.969 euro

02. Islanda – 77.189 euro

03. Elveția – 75.072 euro

04. Danemarca – 71.565 euro

05. Norvegia – 64.029 euro

06. Irlanda – 61.051 euro

07. Belgia – 59.632 euro

08. Austria – 58.600 euro

09. Olanda – 58.248 euro

10. Germania – 53.791 euro

11. Marea Britanie – 51.657 euro

12. Finlanda – 49.428 euro

13. Suedia – 46.525 euro

14. Franța – 43.790 euro

15. Slovenia – 35.133 euro

16. Spania – 33.700 euro

17. Italia – 33.523 euro

18. Malta – 33.499 euro

19. Lituania – 29.104 euro

20. Cipru – 27.611 euro

21. Estonia – 26.546 euro

22. Portugalia – 24.818 euro

23. Cehia – 23.998 euro

24. Croația – 23.446 euro

25. Letonia – 22.262 euro

26. Polonia – 21.246 euro

27. România – 21.108 euro

28. Slovacia – 20.287 euro

29. Ungaria – 18.461 euro

30. Grecia – 17.954 euro

31. Bulgaria – 15.387 euro