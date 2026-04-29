România, printre statele UE cu cele mai mici venituri anuale!
Potrivit de datelor Eurostat și OCDE, cele mai mari salarii din Europa sunt în țările din nordul și centrul continetului, în timp ce statele din est sunt la coada clasamentului. România se află printre țările cu cele mai mici venituri medii anuale.
Țările din Europa cu cele mai mari salarii. Potrivit datelor de la Eurostat și OCDE, pe primele locuri în clasament se află Luxemburg, Islanda, Elveția și Danemarca. La polul opus, cele mai mici salarii din Europa sunt în România, Slovacia, Ungaria, Grecia și Bulgaria.
Potrivit datelor oficiale, cei care lucrează în Luxemburg, Islanda, Elveția și Danemarca câștigă anual peste 70.000 de euro, în timp ce în țări precum Norvegia, Irlanda, Belgia, Austria, Olanda, Germania, Marea Britanie, Finlanda, Suedia și Franța se câștigă peste 43.000 de euro, anual, în medie.
Iată cum arată clasamentul țărilor cu cele mai mari salarii din Europa
01. Luxemburg – 82.969 euro
02. Islanda – 77.189 euro
03. Elveția – 75.072 euro
04. Danemarca – 71.565 euro
05. Norvegia – 64.029 euro
06. Irlanda – 61.051 euro
07. Belgia – 59.632 euro
08. Austria – 58.600 euro
09. Olanda – 58.248 euro
10. Germania – 53.791 euro
11. Marea Britanie – 51.657 euro
12. Finlanda – 49.428 euro
13. Suedia – 46.525 euro
14. Franța – 43.790 euro
15. Slovenia – 35.133 euro
16. Spania – 33.700 euro
17. Italia – 33.523 euro
18. Malta – 33.499 euro
19. Lituania – 29.104 euro
20. Cipru – 27.611 euro
21. Estonia – 26.546 euro
22. Portugalia – 24.818 euro
23. Cehia – 23.998 euro
24. Croația – 23.446 euro
25. Letonia – 22.262 euro
26. Polonia – 21.246 euro
27. România – 21.108 euro
28. Slovacia – 20.287 euro
29. Ungaria – 18.461 euro
30. Grecia – 17.954 euro
31. Bulgaria – 15.387 euro