Mondial de tenis de masă cu iz de Semifinală de Champions League!

Aflați la Londra la Campionatul Mondial, “tricolorii” joacă în această seară cel de-al treilea meci din grupă, cu gândul la fazele superioare. Între două seturi decisive, Ovidiu Ionescu și Andrei Istrate se gândesc la retrul de gală de pe Emirates: Arsenal-Atletico Madrid!

“Tricolorii” de la tenis de masă au început perfect Mondialul de la Londra! Băieții au reușit ieri seară a două victorie din grupă, 3-0 cu Argentina, după ce au debutat cu 3-0 în fața echipei din Benin, iar în această seară vor disputa cel de-al treilea meci, contra formației din Peru. După primele două bătălii, obiectivul românilor rămâne neschimbat: un parcurs perfect la o ediție istorică, desfășurată chiar în locul unde s-a născut tenisul de masă. “Primul scop este să trecem de grupe și apoi să o luăm pas cu pas. Mă bucur că putem participa la această ediție, este ceva istoric este un lucru mare pentru tenisul de masă că se întoarce din nou în Anglia, de unde a început sportul nostru”, mărturisește Ovidiu.

Pasionați și de fotbal, Ovidiu Ionescu și Andrei Istrate nu pot ignora marele eveniment fotbalistic, care va avea loc, pe 5 mai, chiar în Capitala Regatului Unit!

Arsenal și Atletico Madrid se bat pentru un loc în finala Champions League, iar românii ar da orice să fie printre spectatorii de pe Emirates. „Suntem în negocieri strânse între ITTF și federație cu antrenorii să jucăm dimineață și să putem merge la meci, glumesc. Știm că este acest meci dar focusul nostru este pe acest campionat mondial în primul rând cred că este imposibil să faci rost de bilete de intrate la acest meci. Cu siguranță ne vom uita împreună la tv și fiecare își va susține echipa”, spune zâmbind acesta.

Sunt fani Bayern și Atletico

Dacă Ovidiu mizează pe Bayern Munchen în meciul cu Paris Saint Germain, pentru Andrei Istrate, fotbalul este o pasiune dusă la extrem. Fan înfocat al lui Real Madrid, tânărul sportiv are o favorită clară în returul semifinalei de la Londra, acum că echipa sa de suflet a părăsit competiția. „Dacă am timp mă voi uita, susțin Atletico din moment ce Real nu mai este în competiție nu vreau să câștige Arsenal, după părerea mea joacă urât.pe două linii, apărare vreau să câștige Atletico. Vreau ca Bayern să treacă de PSG deoarece i-a eliminat pe Real Madrid, iar în finală să ridice Atletico trofeul”, se confesează Andrei.

Pasiunea pentru „Galactici” este atât de mare încât Istrate ar fi făcut orice pentru a fi în tribune, în cazul în care favoriții săi jucau pe 5 mai, pe Emirates. „Vă dați seama că făceam imposibilul și mergeam la meci cu toate că acolo trebuia să susținem Arsenal, îmi luam tricoul cu Real, îmi asumam cearta și mă duceam”, încheie tânărul sportiv.

Au două victorii în grupă

Campionatul Mondial de la Londra are loc între 28-10 mai și reunește 64 de echipe masculine și 64 feminine din toată lumea. Va fi o ediție aniversară care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale care au avut loc la Londra în 1926.

Componenții lotului național masculin au plecat la Londra din postura de vicecampioni europeni, titlu castigat la Campionatul European de la Zadar, din 2025. La tragerea la sorți din luna ianuarie, echipa masculină în grupa 9 alături de Argentina, Peru și Benin.

Băieții au debutat la mondial cu o victorie, 3-0 contra formției din Benin și au continuat cu 3-0, contra Argentina, urmând ca în această seară să joace ultimul meci din grupă cu Peru.

Aceasta este o parte din delegația României la Mondialul de la Londra. Lotul masculin ( Ovidiu Ionescu, Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Darius Movileanu, Andrei Istrate), antrenor coordonator lot mixt, Andrei Filimon, antrenor federal, Viorel Filimon, antrenori secunzi a lotului mixt, Ionuț Seni, Adrian Crișan, Mădălin Ionașcu, Anamaria Sebe, kinetoterapeuți, Justin Răduțu, Mircea Lascăr, medical Dumitru Costin și psihologul Mioara Șincan.