Nereguli grave la Metrorex. Se cere demisia directoarei generale, Mariana Miclăuș!

Radu Miruță, ministru al Apărării și interimar la Transporturi, a găsit nereguli scandaloase la Metrorex, motiv pentru care cere demiterea directoarei generale, Mariana Miclăuș. Un raport al Corpului de Control al ministrului arată că aceasta ar fi direct răspunzătoare pentru mai multe nereguli.

„În cele două zile de când am ajuns la Ministerul Transporturilor, m-am uitat la situația financiară și am încercat să analizez argumentele pentru care a fost luată decizia de a crește prețul biletelor la metrou de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 de milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex.

Și am început această analiză plecând de la ideea că nu e normal ca cetățeanul să plătească dacă există situații în care angajați ai statului se îndestulează din acești bani care se cumulează la bugetul unei companii de stat”, a spus Miruță în cadrul conferinței de presă de miercuri.

Numai la prima vedere, ministrul interimar al Transporturilor a găsit 60 de milioane de euro bani neîncasați din penalități, de cinci ori suma care ar fi obținută de compania de stat prin creșterea tarifului biletelor.

„Și am căutat să văd dacă există alternative pentru ca dintr-o reorganizare a activității Metrorex să se compenseze această sumă de 59 milioane de lei pe an. La prima vedere, la prima verificare, am găsit 60 milioane de euro, bani neîncasați din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex.

A durat 9 luni după această perioadă până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet.”, a punctat Radu Miruță.

Radu Miruță a mai găsit la Metrorex faptul că nu au fost închiriate spațiile comerciale din rețeaua stațiilor de metrou, cât și contracte de publicitate fără procedură competitivă.

„Am găsit o situație cu neînchirierea spațiilor comerciale din rețeaua stațiilor de Metro. Neînchiriere cu o analiză, adică închiriere care a fost făcută cu o analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simț, respectarea și înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit însă contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă”, mai arată ministrul.

Mai mult, acesta arată că sindicatul Metrorex a încasat bani din activitățile de la baza sportivă de la Ciurel ilegal, baza fiind deținută de companie, în baza unui contract expirat.

„Imaginați-vă cam câți bani s-ar putea pierde din faptul că nu s-a organizat o procedură competitivă. Am găsit o companie care utilizează cu titlu gratuit depouri și clădiri ale Metrorex, fără a plăti nimic. Am găsit baza sportivă de la Ciurel, pe care o folosește sindicatul Metrorex, încasând bani din activitățile care se desfășoară acolo, fără a exista o bază legală să facă asta, și fără a plăti la rândul lui bani către Metrorex, care este proprietarul acestei baze sportive.



A existat pe vremuri un contract între Metrorex și sindicat, care a permis sindicatului să închirieze pentru a-și face bani. A expirat de mult acel contract, însă sindicatul a continuat să facă bani de pe niște bunuri ale Metrorex.”, transmite Radu Miruță.

Mai mult, ministrul interimar al Transporturilor a atras atenția și asupra situației parcării de tip park&ride de la Străulești, care e administrată de soțul directoarei generale și înregistrează pierderi de 4 milioane de lei pe an.

„Am găsit situația parcării de la Străulești, pentru care se înregistrează pierderi de 4 milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemaifiind situația ca Metrorex să plătească 4 milioane de lei pe an.

Și am găsit situația în care această parcare (care marchează pierderi de 4 milioane de lei pe an) este administrată de soțul doamnei director general.”, a mai punctat acesta.

În ciuda acestor nereguli și a faptului că au existat „indicatori financiari nerealizați” de directorul general al Metrorex, conform contractului, salariile angajaților au fost triplate în ultimii 10 ani.

„Am găsit triplarea salariilor angajaților Metrorex în ultimii 10 ani, în condițiile în care numărul salariaților care deservesc Metrorex este o dată și jumătate mai mare decât numărul salariaților care deservesc rețeaua de metrou, prin comparație, de la Viena, care este de două ori mai mare.”, a punctat Radu Miruță.

În timp ce fostul ministru al Transporturilor a spus că este „ghinionist” că, pe final de mandat, a fost nevoit să mărească tariful la metrou, Miruță spune că directoarea generală trebuie să plătească pentru majorarea tarifelor la călătoria cu metroul, nu românii.

„Din punctul meu de vedere, dacă acum câteva zile auzeam că toate lucrurile astea care au condus la mărirea prețului biletului de metrou au fost explicate ca fiind un ghinion, astăzi e vremea să mai vină și norocul.

Și am aici Ordinul de Ministru care întrerupe, începând de poimâine, creșterea de la 5 la 7 lei a biletului de metrou pe care îl semnez și care va pleca la Monitorul Oficial.

Mai mult decât atât, dacă tot am ajuns să ne uităm în interiorul rețelei Metrorex, am decis convocarea Consiliului de Administrație al Metrorex, prin Adunarea Generală a acționarilor, pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari.”, a menționat interimarul la Transporturi.

Radu Miruță a trimis Corpul de Control la CA Metrorex pentru a se clarifica toate aceste nereguli și a demarat procedurile pentru închirierea spațiilor comerciale și a spațiilor de publicitate.

„Am dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administrație al Metrorex, pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care au fost acceptate utilizarea de către alții a acestor bunuri ale Metrorex, care evident au generat doar paguba pe care v-am explicat-o mai devreme.

Am trimis Corpul de Control, de asemenea, pentru a verifica și a documenta, spre a fi întrerupt, modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex, pentru care la rândul lui nu plătește nimic.

Am demarat procedurile pentru închirerea spațiilor comerciale, respectând toate condițiile de bun-simț, și pentru o procedură competitivă pentru închirerea spațiilor de publicitate.”, a transmis ministrul.