"> Flakka, un nou drog, face ravagii printre tinerii din Capitală

O nouă situaţie alarmantă în Capitală. Zeci de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 20 de ani stau internaţi de o săptămână la Spitalul Obregia pentru că au consumat un nou drog puternic în noaptea dintre ani. Tinerii ar fi cumpărat noul drog la un preţ foarte mic, de pe internet, transmite Romania TV.

Părinţii tinerilor internaţi în stare gravă la spital sunt îngroziţi. Mai mult timp nu au ştiut unde se află copii lor. Prietenii acestora au fost cei care i-a anunţat.

Mamă copil internat: „Zice vă spun o problemă. Am înţeles de la băiatul dumneavoastră că sunteţi bolnavă cu inima. Vă daţi seama, am intrat în panică. Zice că e la Obregia, nu-mi dă voie să intru. Eu am zis că poate de la băutură, de la alcool, nu ştiu, că nu cunosc prea bine spitalul. Şi a zis nu, la secţia de drogaţi. A zis doamnă, e foarte bulversat, nu ştie ce se întâmplă de a ajuns aici. Dimineaţă, n-a ajuns acasă, pe întâi, am zis că poate e la un prieten”. 08:34

Prieten tânăr internat: „Sunt mai multe persoane având problema asta, care aveau paranoia, vedeau tot felul de chestii, vedeau bătăi. A fost şi puştoaică din grupul nostru. Nu a găsit-o nimeni o zi întreagă şi după a ajuns la spital. Sunt sincope din astea. Acum e lucid, acum nu. Am auzit că un băiat voia să se omoare. Da, a vrut să se omoare, venise Poliţia”, se arată în materialul OCHR.

Sngurul mod prin care cadrele medicale au reuşit să- linişteascăpe tineri a fost prin sedative.

Asistentă Spital Obregia: Au primit sedative să-i liniştim, să-i calmăm. Suspiciunea dumneavoastră, din experienţă, este flakka? Nu la toţi, este şi o combinaţie. Oamenii li se par deformaţi, prietenii nu mai sunt prieteni şi tot aşa.

Se pare că acest drog ar fi fost achiziţionat de pe internet, pentru preţul de doar 4 dolari. Tinerii încă se află în stare gravă la spital, internaţi la secţiile de Psihiatrie şi Toxicologie ale Spitalului Obregia.