Trump, contrazis, din nou, de secretarul american al Apărării

Secretarul american al Apărării Mark Esper a declarat duminică că nu a văzut dovezi concrete din partea oficialilor din sectorul informaţiilor că Iranul se pregătea să atace patru ambasade americane, afirmaţie făcută de preşedintele Donald Trump pentru a justifica uciderea generalului iranian Qassem Soleimani, transmite Reuters.

Esper a spus că este de acord cu Trump că erau probabile noi atacuri împotriva ambasadelor americane, dat a precizat la emisiunea “Face the Nation” de la CBS că remarcile lui Trump pentru Fox News nu s-au bazat pe dovezi specifice legate de un atac împotriva a patru ambasade.

”Ceea ce a spus preşedintele a fost că ar putea avea loc noi atacuri împotriva ambasadelor. Am împărtăşit acest punct de vedere. Preşedintele nu s-a referit la o anumită dovadă concretă”, a afirmat şeful Pentagonului.

Întrebat dacă ofiţerii de informaţii au oferit dovezi concrete, Esper a spus: ”Nu am văzut una (o dovadă n.r.) referitoare la patru ambasade”.

După confirmarea că liderul militar iranian Qassem Soleimani a fost ucis printr-un atac cu dronă la Bagdad, oficiali ai administraţiei au susţinut că au acţionat din cauza riscurilor iminente de atacuri împotriva unor diplomaţi americani şi a unor militari americani din Irak şi din regiune.

Democraţi şi republicani din Congres au pus sub semnul întrebării justificarea atacurilor şi au spus că nu au fost informaţi suficient.

Donald Trump a afirmat vineti că Iranul avea probabil ca ţintă ambasada SUA din Bagdad şi intenţiona să atace patru ambasade înainte ca Soleimani să fie ucis de drona americană, pe 3 ianuarie.

”Probabil vă vom spune că urma să fie ambasada din Bagdad. Pot dezvălui opinia că ar fi fost patru ambasade”, a afirmat Trump într-un clip al unui interviu acordat postului Fox News.

Esper a spus într-un interviu separat acordat emisiunii “State of the Union” a CNN că administraţia a avut ”informaţii exclusive” că era probabil un atac mai larg, împotriva mai multor ambasade, dar că acestea au putut fi comunicate numai ”celor opt”, un grup de lideri din Congres care primesc informaţii sensibile la care restul Congresului nu are acces.