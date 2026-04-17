Partidul Alternativa pentru Germania, lider detașat în sondajele din Germania. Coaliția lui Merz, în cădere liberă!

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta), plasat deja pe primul loc de câteva sondaje, conduce și în ancheta făcută publică vineri de postul ZDF.

În situația ipotetică în care duminica viitoare ar avea loc alegeri federale, blocul conservator CDU/CSU al cancelarului Friedrich Merz ar obține 25% din voturi, cu un punct procentual mai puțin decât în martie. AfD se menține la 26%, păstrând un foarte mic avans.

Totodată, susținerea pentru social-democrați (SPD) a coborât cu un punct procentual, ajungând la 12%, cel mai scăzut nivel reieșit din anchetele efectuate pentru postul public ZDF de institutul Forschungsgruppe Wahlen.

La acest nivel al intențiilor de vot, o coaliție între CDU/CSU și SPD – care formează actualul guvern federal – nu ar mai dispune de o majoritate în parlament.

În același sondaj, Verzii sunt cotați cu 14% din intențiile de vot, iar partidul Die Linke (Stânga) cu 11%. Partidul Liber-Democrat (FDP), care nu a mai fost raportat în mod separat în sondajele din ultimele luni din cauza procentului foarte mic, se situează acum la 3%.

Sondajul a fost realizat în intervalul 14-16 aprilie pe un eșantion de 1.355 de persoane cu drept de vot.

Forschungsgruppe Wahlen nu este primul institut de sondare a opiniei publice care plasează AfD în fața blocului conservator. Sondaje recente realizate de YouGov, INSA și Forsa arată, de asemenea, acest partid antiimigrație și eurosceptic drept principala forță politică.

Marja cea mai mare apare în cel mai recent sondaj YouGov, în care AfD conduce cu 27% în intențiile de vot, urmat de CDU/CSU cu 23%.