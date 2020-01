Premierul Orban aruncă bombă. Guvernul își va asuma răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi!

Premierul Ludovic Orban a anunţat că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe proiectul de lege propus de ministrul Vela privind revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Ministrul Vela a depus ca proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin să fie introdus pe ordinea de zi, iar premierul Ludovic Orban a anunţat că Executivul îşi va angaja răspunderea pe acest proiect de lege care modifică legea 115 din 2015.

„Am luat decizia de a ne angaja răspunderea pe proiectul de lege pentru angajarea răspunderii pe proiectul de lege pentru alegerea primarolor în două tururi”, a declarat Ludovic Orban.

Ludovic Orban a precizat că PNL susţine alegerea primarilor cu jumătate plus 1 dintre cetăţenii care-şi exprimă votul la alegerile locale şi a amintit că PNL a iniţiat u proiect de lege în acest sens, tocmai pentru a oferi legitimitate primarilor.

„Acest proiect de lege a fost parcat neregulamentar printr-o decizie a Birourilor Permanente Reunite la o defunctă comisie, pentru a împiedica adoptarea proiectului de către plenul Camerei Deputaţilor”, a explicat premierul.

„De la instalarea Guvernului, nostru am spus foarte clar că noi facem ceea ce este necesar, ceea ce este corect, democratic şi ceea ce îşi doresc oamenii, nu ceea ce îşi doresc potentaţii. Sigur că mulţi primari probabil îşi doresc alegeri într-un tur, pentru că le este mult mai uşor să îşi prezerva poziţia de primar”, a mai spus Orban.

Acesta a afirmat că foarte mulţi primari fără realizări, fără proiecte concrete pentru comunitate reuşesc să fie realeşi şi din cauza sistemului de alegere într-un singur tur.

„Este vital ca primarii să fie aleşi de jumătate plus unu dintre cetăţenii din comunitatea locală pentru a avea cu adevărat legitimitate. (…) Am luat decizia să ne angajăm răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. Sigur că am luat această decizie în momentul în care a devenit evident faptul că cei care încă sunt la butoanele Parlamentului vor să prezerve acest mod nedemocratic de alegere a primarilor şi pentru că nu există nicio şansă pentru dezbaterea parlamentară. Sigur că acest lucru va deranja pe cei care sunt la butoanele Parlamentului, dar trebuie să ne asumăm acest risc pentru că Guvernul are obligaţia de a interveni acolo unde lucrurile nu funcţionează corect”, a mai afirmat premierul.

Potrivit acestuia, „alegerea primarilor în două tururi reprezintă o îmbunătăţire evidentă a mecanismului”.