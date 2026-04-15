Kelemen Hunor vede tensiuni între principalele partide din Coaliție!

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că situația din coaliția de guvernare rămâne tensionată și că nu vede, în acest moment, o detensionare rapidă. Declarațiile au fost făcute după discuții cu premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu.

Kelemen Hunor a explicat că există o tensiune între principalele partide din coaliție și că este posibil ca social-democrații să ajungă la o decizie internă privind schimbarea premierului.

„Există o tensiune între cele două mari partide, între social-democrați și partidul liberal care dă premierul. Așa cum simt eu, socialiștii vor ajunge acolo, ca printr-o decizie internă a lor să întărească dorința lor de a schimba premierul; vor solicita Partidului Liberal acest lucru. Eu nu cred că această cerere va fi lipsită de tensiuni, și că se va întâmpla de pe o zi pe alta.”

În același timp, liderul UDMR spune că este important ca actuala coaliție să rămână în funcțiune, chiar dacă există neînțelegeri între parteneri.

„Eu am fost de părere că astăzi, pentru noi maghiarii din Transilvania, dar și pentru România, este important ca această coaliție să rămână, ca această coaliție să funcționeze, chiar în pofida tuturor certurilor, pentru că certuri au existat mereu.”

Kelemen Hunor a precizat că, în cazul în care actuala coaliție nu va rezista, pot apărea și alte formule politice de guvernare, fără a exclude anumite scenarii.

„Pentru noi, cel mai mare risc este dacă această coaliție se destramă și pornește un fel de căutare de cale, dintr-o direcție, care vede posibilă includerea AUR ca un factor de funcționare a guvernării”, a mai subliniat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR spune că zilele următoare vor fi importante pentru stabilitatea politică și pentru viitorul coaliției, conform presei maghiare.