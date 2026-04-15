Propunere legislativă pentru simplificarea procesului de acordare de despăgubiri românilor afectați de creșterea ROBOR și practici anticoncurențiale

Inițiativa legislativă care vizează recuperarea mai facilă a prejudiciilor generate de practici anticoncurențiale a fost depusă în Parlament de deputatul USR Alexandru Dimitriu, în contextul dezbaterilor privind evoluția indicelui ROBOR și impactul acestuia asupra populației și economiei. Proiectul propune un mecanism simplificat prin care atât cetățenii, cât și statul să își poată recupera mai eficient pierderile.

Demersul vine după concluziile unei investigații realizate de Consiliul Concurenței, care a analizat posibile înțelegeri între bănci ce ar fi dus la creșterea artificială a ROBOR. Potrivit inițiatorului, efectele acestor evoluții au fost resimțite puternic de milioane de români, în special prin majorarea ratelor bancare.

„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii şi statul, afectaţi de creşterea artificială a ROBOR, prin înţelegeri între bănci, îşi pot recupera mai uşor banii. Nu vorbim doar despre sancţiuni pentru bănci, aşa cum, probabil, va da Consiliul Concurenţei. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, a anunţat deputatul USR Alexandru Dimitriu.

Conform estimărilor prezentate în contextul proiectului, o creștere de un punct procentual a ROBOR generează costuri suplimentare semnificative: aproximativ 58 de milioane de lei lunar pentru populație, 137 de milioane de lei pentru companii și 29 de milioane de lei pentru administrația locală. În total, impactul depășește 225 de milioane de lei pe lună, echivalentul a peste 2,5 miliarde de lei anual. În anul 2022, indicele nu a crescut însă cu un singur punct procentual, ci cu peste șase puncte, ceea ce a amplificat considerabil povara financiară.

Proiectul legislativ propus de USR vizează modificarea și completarea OUG 170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a legislației în materie de concurență. Scopul este crearea unui cadru mai clar și mai eficient pentru recuperarea prejudiciilor, atât de către persoane fizice, cât și de către instituțiile statului.

”Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiţie şi a asigura o protecţie eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante şi li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă. Pe de altă parte, este abilitat Ministerul Finanţelor, în calitate de reprezentant al statului, să întreprindă toate demersurile legal necesare – inclusiv formularea de acţiuni în justiţie – pentru recuperarea despăgubirilor cuvenite autorităţilor şi administraţiei publice centrale şi locale”, menţionează USR.