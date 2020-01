Adrian Vasile, după „umilința” de la Budapesta: ”Suntem răniți în orgoliu!”

CSM București nu a început bine anul în DELO WOMEN`S EHF Champions League! ”Tigroaicele” au pierdut primul joc din 2020 în competiția europeană, 23-33, cu FTC, în deplasare la Budapesta, iar clasamentul nu arată deloc favorabil în acest moment: sunt pe ultimul loc al Grupei Principale, cu doar trei puncte, cinci mai puține decât liderul Metz, viitorul lor adversar.

Tehnicianul Adrian Vasile explică însă faptul că ceea ce s-a întâmplat la Budapesta a fost un accident și este sigur că fetele sale vor face uitată impresia lăsată în Ungaria.

”A fost o zi în care am suferit, o zi peste care ne-a fost greu să trecem, ne-a fost greu să corectăm greșelile pe care le-am făcut. Deja am închis capitolul acela, am analizat totul. Partea bună e că sportul îți oferă posibilitatea să demonstrezi imediat, să faci lucrurile mai bine, să reconfirmi, așa că asta este ținta noastră principală” – Adrian Vasile, antrenor CSM București.

Duminică, Cristina Neagu&co vor da piept cu franțuzoaicele de la Metz, formație care se află în vârful clasamentului, după victoria din etapa trecută, 23-20 cu Rostov Don.

” Cu siguranță vom arăta altfel la meciul cu Metz față de cel cu FTC. Suntem răniți în orgoliu, este șansa noastră să demonstrăm că ce s-a întâmplat la Budapesta este un capitol închis din care am învățat ceva. Abia așteptăm să jucăm în Polivalentă, ne-a fost dor de această sală, așteptăm toți suporterii minunați să ne susțină” – Adrian Vasile, antrenor CSM București.

Până la confruntarea stelară cu echipa campioană a Franței condusă de antrenorul care a adus Olandei titlul mondial în decembrie 2019, pentru ”tigroaice” urmează miercuri derby-ul Ligii Naționale Mol.

CSM București se deplasează la Buzău pentru meciul cu echipa de pe locul trei al clasamentului, formație care a învins clubul din Capitală în sezonul trecut pe teren propriu.

”Meciul cu Buzău o să fie unul foarte echilibrat, ei au o echipă bună, sala pune presiune pe adversar, va fi un duel puternic. Știm cu toții cât de important este, anul trecut am pierdut acolo. Ele formează un grup valoros, sunt pe locul 3 în campionat, deci este un meci de sută la sută determinare, concentrare, energie. Fiecare victorie este importantă, un succes la Buzău ne-ar da încredere pentru meciul cu Metz, de duminică. Din momentul în care se termină un meci, începem să lucrăm la următorul. Pentru mine fiecare meci e important, fiecare competiție este importantă, nu prioritizăm ceva, nici fetele nu o fac, suntem aici să câștigăm totul” – Adrian Vasile, antrenor CSM București.