Andrei Eftimie este noul Partener Asociat al EY România în departamentul de Asistență în Tranzacții

Andrei Eftimie se alătură echipei EY ca Partener Asociat în cadrul departamentului de Asistență în Tranzacții, echipa de Capital Debt Advisory pentru Europa Centrală și de Sud-Est. Andrei va avea un rol regional, iar activitatea sa se va axa în principal pe structurarea de tranzacții de finanțare cu capital alternativ (private debt funds, mezzanine funds, hedge funds, family offices și alți investitori instituționali). În același timp, va iniția și administra relația cu sursele de capital pentru întreaga regiune.

Andrei Eftimie deține un MBA de la Columbia Business School din New York și este absolvent al Academiei de Studii Economice din București. Are 14 ani de experiență în investment banking în New York, unde a activat în principal pe zona de finanțări de tip leveraged buyout (LBO) și servicii de corporate finance pentru fonduri de private equity. Înainte de a se muta la New York, Andrei Eftimie a ocupat funcția de corporate banker în cadrul unei bănci internaționale prezente în București.

Florin Vasilică, Liderul departamentului de Asistență în Tranzacții al EY România: “Capitalul alternativ (direct lending) este o sursă de finanțare foarte utilizată pe piețele de capital mature din Europa de Vest și din SUA. Vedem un interes crescut din partea fondurilor de debt pentru Europa Centrală și de Sud-Est și considerăm că această sursă de finanțare va deveni din ce în ce mai importantă în viitorul apropiat. Această nouă echipă va permite clienților EY din regiune să acceseze surse alternative de capital, în plus față de cele tradițional bancare.”