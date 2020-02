Coronavirusul a stricat cantonamentul ”tricolorilor”

Lotul național masculin de box a revenit cu câteva zile mai devreme din pregatirea de la Roma din cauza virusului care pune stapânire și pe Italia.

Coronavirusul care a băgat spaima în lume și care a ajuns și în Italia, le-a stricat planurile de pregătire băieților din lotul național de box. Aceștia au părăsit cantonamentul de la Asissi, de lângă Roma, cu 3 zile înainte de final. Antrenorul Dorobanțu și sportivii ar fi vrut să termine pregtirea, mai ales ca pe11 martie pleacă la Tunreul Preolimpic de la Londra.

“Nu mă așteptam la surpriza asta, ne strică pregătirea complet. Copiii s-au prezentat foarte bine. Unde am fost noi, nu au fost probleme, atmosfera a fost relaxata, au fost evenimente neinterzise în oraș. Niciun fel de probleme, liniște totală” – Dumitru Dorobanțu, antrenor lot național box .

Supărați că s-au întors acasă

“Într-un fel e nasol că ne-am întors mai devreme cu 3 zile pentru că mai aveam doua sparing-uri care ne ajutau foarte mult. Însă pentru sănătatea noastră am venit mai devreme acasă. La noi nu a fost o zonă infectată, nu se simțea nimic. Nu se auzea nimic” – Andrei Arădoaie, component al lotului național de box.

“ Nu știu care e treaba, de ce stresul ăsta în țară că în Italia e totul ok, nu e niciun stres. M-au sunat părinții să vadă cum sunt, dar la noi acolo, totul a fost bine. Nu avem nici o problemă” – Robert Jitaru, component al lotului național de box.

Vor fi supuși unor teste medicale

Jitaru a povestit că în aeronava care i-a adus în țară au fost puși să completeze o fișă iar zilele următoare li se vor face o serie de investigații.

„În avion am completat o fișă, am spus unde am fost, cât am stat acolo, dacă am intrat în contact cu persoane care aveau gripă” – Robert Jitaru, component al lotului național de box.

Sunt gata de turneele preolimpice

Biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor împărți în cadrul a două turnee ce vor avea loc în această primăvară. Turneul European se va desfăsura între 13-24 aprilie 2020, la Londra, în vreme ce Turneul Mondial va avea loc în mai 2020, la Paris. Până la plecarea spre Marea Britanie, băieții se vor pregăti la baza de lângă Izvorani.

„Suntem pregătiți sută la sută pentru Londra, practic suntem pe ultima sută de metri” – Robert Jitaru, component al lotului național de box.

„Băieții sunt pregătiți pentru Londra, în acest cantonament s-a văzut o pregătire foarte bună, nivelul ridicat și motivația copiilor” – Dumitru Dorobanțu, antrenor lot național box.