Teatrul German de Stat Timișoara va transmite online Jurnal de România. Timișoara cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului

În fiecare an, începând cu 1961, la 27 martie se sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului. Pentru marcarea acestei zile, teatrele din toată lumea organizează evenimente și manifestări în cadrul cărora publicul are ocazia de a se întâlni cu artiștii și actorii care participă la producții, de a intra cu ei în dialog, de a interacționa direct cu mediul teatral. Teatrul German de Stat Timișoara a participat întotdeauna cu bucurie și devotament, pentru a veni în întâmpinarea spectatorilor noștri și a tuturor pasionaților de teatru care ne calcă pragul.

Anul acesta, datorită condițiilor nefavorabile provocate de pandemia de coronavirus, toate evenimentele publice dedicate Zilei Mondiale a Teatrului au fost anulate și reprogramate pentru anul viitor. Tot în siajul acestui eveniment, sălile de spectacole au fost închise pentru o perioadă încă nespecificată. Interacțiunea cu publicul, căruia teatrul i se adresează, vitală pentru existența oricărei instituții de cultură este, deocamdată, limitată la comunicarea online.

Datoria teatrului este una comunitară, și anume de a oglindi și de a trage un semnal de alarmă acolo unde există o nevoie imediată de acțiune și de reacție. Teatrul nu poate funcționa independent de marile schimbări sociale, politice și economice, nici nu poate să se ascundă de ele, ba chiar are datoria, pentru a nu deveni irelevant, să le reflecte și să le interpreteze cu responsabilitatea oricărei alte instituții aflat în serviciul comunității.

În această perioadă, recomandările specialiștilor sunt de a ne distanța social, de limita interacțiunile cu alte persoane, de a ieși din casă doar dacă există o nevoie absolută, sfaturi pe care Teatrul German le susține cu tărie. Aceste măsuri, deși ne țin departe unii de ceilalți și ne împiedică să participăm la evenimente și activități culturale, produc totuși un efect pozitiv – comunitatea se solidarizează, barierele și distanțele care existau altădată se dizolvă, iar membrii ei înțeleg că doar împreună pot limita și învinge efectele triste ale acestor zile.

Din punctul nostru de vedere, teatrul trebuie să fie una dintre instituțiile care se află în centrul acestei solidarizări, trebuie să unească energiile pozitive ale comunității și să ofere energia și imboldul necesar în a interpreta, a înțelege și a depăși dificultățile cu care ne confruntăm.

Din fericire, accesul la mediul online a micșorat distanțele dintre oameni și între comunități, și ne-a oferit posibilitatea de a fi împreună atunci când recomandările specialiștilor creează distanțe fizice. Iar acest lucru ne permite să păstrăm și să ne cultivăm relațiile, chiar dacă doar în limita unei normalități aproximative. Astfel, Teatrul German de Stat Timișoara, vine în întâmpinarea publicului său, a iubitorilor de teatru și a timișorenilor, prin programarea unor spectacole, care vor putea fi vizionate online. Prima reprezentație pe care o vom avea este Jurnal de România. Timișoara, spectacol regizat de Carmen Lidia Vidu, care va putea fi vizionat vineri, 27 martie 2020, pe pagina de Facebook a teatrului. Intervalul orar la care spectacolul va fi disponibil este 18.00 – 22.00.

Nu este întâmplătoare alegerea noastră. Jurnal de România. Timișoara este tocmai acel spectacol prin care am încercat, atât prin mesajul pe care cele șase actrițe l-au transmis publicului, cât și prin activitățile adiacente (conferințe, discuții, sesiuni de Q&A etc.) să apropie comunitatea locală: fie că a fost cea artistică, unversitară, politică, etc; dar și pe cea națională – Jurnal de România. Timișoara face parte dintr-o serie de spectacole similare, propuse de Carmen Lidia Vidu, montate la Sfântu Gheorghe și la Constanța – și, astfel să o solidarizăm.

Pentru cei care nu au văzut încă spectacolul, Jurnal de România. Timișoara este un proiect multidisciplinar, ce reunește filmul, fotografia și teatrul, și își propune să fie, printr-o serie de confesiuni necenzurate și nemijlocite, o oglindă sinceră a relațiilor interumane, influențate decisiv de mediul urban, dar și un îndemn la implicare socială și comunitară. Arhitectura spectacolului este determinată de biografii personale, al căror rol este acela de a desluși și de a cartografia căile prin care părinții, prietenii, necunoscuții, dar și orașul, prin cartierele, locuitorii, artiștii și prin administrația locală, ne modelează și ne transformă – de la nostalgia primelor amintiri și până la realitatea imediată. Mărturisirile sunt întemeiate aproape exclusiv pe experiențele de viață ale actrițelor, fie că vorbim despre momente de fericire sau durere, despre succes sau eșec, despre traume și depresie, despre înstrăinare și regăsire.

Regia: Carmen Lidia Vidu (a.G) • Dramaturgie: Andrea Wolfer • Asistență de regie: Oana Vidoni • Asistență de Scenografie: Ioana Popescu • Montaj foto-video: Cristina Baciu (a.G), Ovidiu Zimcea (a.G)

Cu: Ida Jarcsek-Gaza, Tatiana Sessler-Toami, Daniela Török, Ioana Iacob, Olga Török și Silvia Török.

Prin urmare, stați în casă, aveți grijă de cei dragi, iar vineri, 27 martie 2020, vă așteptăm online!