Premierul Orban, mesaj pentru medici în plin „război” cu noul coronavirus

Premierul Ludovic Orban le-a transmis, joi seara, medicilor „să-şi facă datoria” şi să trateze toţi pacienţii, afirmând că problemele de aprovizionare cu materiale sanitare au apărut în toate ţările afectate de epidemia de coronavirus.

„Să-şi facă datoria! Noi ne străduim şi facem tot ce este omeneşte posibil pentru a asigura echipamentele de protecţie, medicamentele necesare, substanţele pentru dezinfectare, faptul că au existat discontinuităţi şi penurii în anumite spitale se datorează unei conjuncturi internaţionale extrem de dificile, în care există o competiţie acerbă pentru orice fel de astfel de produs. Noi ne facem datoria, suntem prezenţi şi uzăm de toate pârghiile pe care le avem la dispoziţie pentru a asigura tot ceea ce este necesar pentru buna desfăşurare a misiunii pe care o au medicii. Le cer să trateze toţi pacienţii care au nevoie. Noi deja am restrâns numărul de internări, permiţând internarea doar a acelor cazuri care necesită internarea, care sunt urgenţe. Să aplice toate procedurile care sunt reglementate de OMS şi de INSP. (…) Trebuie un triaj foarte serios al pacienţilor şi o tratare diferenţiată în funcţie de riscul ca un pacient să fie infectat, iar acest risc se poate determina printr-un triaj corect efectuat. Noi am pus la dispoziţia spitalelor acele corturi în afara spitalelor pentru ca triajele să se deruleze în aer liber. (…) Să facă tot ceea ce ştiu ei pentru a se proteja şi să ştie că nu numai în România au apărut aceste goluri în aprovizionare, ci în toate ţările care sunt afectate de epidemie”, a spus Orban, la un post TV, întrebat ce mesaj are pentru medici în contextul în care unii şi-au dat demisia sau au intrat în concediu medical motivând lipsa materialelor de protecţie.

Orban a subliniat că în foarte multe ţări nu s-a putut asigura echiparea corespunzătoare a medicilor şi a asistentelor medicale.

Premierul Orban a avut o sugestie pentru managerii de spitale.

„Nu este numai obligaţia statului şi a guvernului să facă aceste achiziţii. Fiecare spital are un plan de achiziţii. Spitalele sunt unele dintre ele în subordinea Ministerului Sănătăţii, altele în subordinea autorităţilor locale. Autorităţile locale ştiu că în judeţe şi municipii se implică, au tratat serios problema, au reuşit să facă achiziţii importante, fie spitalele, fie conducătorii autorităţilor locale. Trebuie să facem un efort conjugat pentru a reuşi să asigurăm risc minim pentru medici, asistenţi medicali şi pentru celelalte categorii de personal care au interacţiune cu bolnavii, astfel încât să reducem la maximum riscul. Este misiunea pe care şi-au asumat-o şi îi îndemn să-şi facă datoria şi să se gândească la sănătatea şi viaţa românilor, care chiar au nevoie de fiecare medic, de fiecare angajat din spital pentru a avea grijă de ei”, a afirmat Orban.

El a arătat că Guvernul va gândi o „posibilitate” ca activitatea spitalelor să fie asigurată şi în cazul demisiilor sau al concediilor medicale ale cadrelor medicale.

„Vom gândi o posibilitate astfel încât să asigurăm totuşi spitalele cu personalul medical necesar, chiar şi în cazul în care apar astfel de demisii sau în cazul în care cadre medicale intră în concediu medical sau nu vin la activitate”, a spus Orban.