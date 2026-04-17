Eveniment

Sediul social al Parcului Natural Bucegi, mutat, de ministrul userist al Mediului, din Dâmbovița la Bușteni!

0

Sediul social al Parcului Natural Bucegi se mută din Dâmbovița în Prahova, la Bușteni.

Decizia a fost luată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și a apărut ieri în Monitorul Oficial. Inițial, în proiectul de HG era trecut sediul vechi, din Dâmbovița, motiv pentru care ieri a fost publicată o erată în Monitor: „Se va citi Bușteni”!

Directorul parcului susține, însă, că nu se schimbă nimic și că sediul din Dâmbovița unde au funcționat până acum devine „sediu secundar” și va fi folosit în continuare.

Gurile rele spun, însă, că motivul ar fi politic – se va citi orgoliu politic: primarul independent din Bușteni ar urma să treacă la USR. De altfel, cu toată independența lui, Alexandru Florescu, a fost susținut în campanie de USR.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.