Eveniment

Explozie cumplită la un service auto din localitatea Movileni!

O explozie puternică a zguduit joi seară, 16 aprilie, în jurul orei 20:30, localitatea Movileni din județul Galați, fiind urmată imediat de un incendiu care a cuprins hala unui service auto. Patronul clădirii a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului. 

Pompierii militari de la ISU Galați au intervenit joi seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto din comuna Șendreni.

S-a dat alerta la 112 și la locul exploziei au fost trimise inițial două autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD tip C. Totuși, amploarea flăcărilor i-a obligat pe salvatori să suplimenteze repede efectivele de intervenție.

„Având în vedere evoluția incendiului, forțele de intervenție au fost suplimentate. În total, se acționează cu 7 autospeciale de stingere, descarcerare, autoscări, o cisternă și două echipaje SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Galați. Victima are arsuri pe 80% din suprafața corpului.

Echipele medicale au preluat un bărbat în stare foarte gravă. Victima, care este patronul service-ului, prezintă arsuri pe cea mai mare parte a corpului, viața fiindu-i pusă în pericol.

„Până în acest moment, a rezultat o victimă cu arsuri pe 80% din suprafața corporală. Aceasta a fost preluată de un echipaj SMURD și va fi transportată la Spitalul Județean de Urgență din Galați cu prognostic rezervat”, a transmis ISU Galați.

Citește și
Eveniment

Sediul social al Parcului Natural Bucegi, mutat, de ministrul userist al Mediului,…

Eveniment

Peste 30 de tururi ghidate, drumeții și experiențe nocturne: ce nu trebuie să ratezi…

Eveniment

Raport incendiar privind jaful de la Metrorex!

Eveniment

Val de amenzi, în 2026, pentru lipsa ITP și RCA!

