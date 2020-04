De unde vine denumirea de „pompe funebre” și cu ce se ocupă o astfel de firmă?

Atunci cand se gandesc la numele firmei care ofera produse si servicii funerare, celor mai multi oameni le vine in minte natural denumirea de „pompe funebre”.

Cu toate acestea, daca stam sa analizam putin mai mult cele doua cuvinte care formeaza alaturarea respectiva, ea ni s-ar putea parea ciudata. Pana la urma, atunci cand spunem „pompa”, ne gandim in primul rand la dispozitivul care comprima sau deplaseaza aerul sau apa, in diverse scopuri. Totusi, la fel ca multe alte cuvinte din limba romana, si aceasta are doua sensuri.

In dictionar, cuvantul „pompa” mai apare si cu explicatia de „ansamblu de manifestari fastuoase, caracteristice anumitor ceremonialuri”. Mai mult decat atat, in limba latina, principalul sens al acestui cuvant este de „alai, cortegiu, suita”.

De altfel, pe langa „pompe funebre”, el este folosit si in alte expresii din limba romana actuala, precum „petrecere cu pompa” (cu staif) sau „a face pompa de ceva” (a acorda o importanta prea mare).

Insa, revenind la pompe funebre, nu putem sa nu remarcam ca aceasta denumire indica atat o participare numeroasa la evenimentul respectiv, cat si gravitatea si magnitudinea semnificatiei sale. Prin contrast, termenul de „servicii funerare” este mai practic si mai tehnic, referindu-se strict la ceea ce poate oferi o astfel de firma clientilor sai si nu la ceremonialul inmormantarii in sine.

Ce ofera o firma de pompe funebre profesionista?

Casa Bucur, al carei site poate fi accesat la adresa funerarii-bucuresti.ro, isi desfasoara activitatea in fiecare sector din municipiul Bucuresti, dar si in judetul Ilfov. Programul sau este non-stop, iar oferta se desfasoara pe trei paliere, dupa cum urmeaza:

– servicii funerare: constatare deces, imbalsamare / tanatopraxie, transport funerar, inhumare / incinerare, repatriere decedati, dar si consultanta funerara predeces;

– produse funerare: sicrie si capace frigorifice, pachete pentru pomana / parastas, coroane si jerbe funerare, monumente funerare;

– informatii utile: Legea funerara actualizata (privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare), informatii despre ajutorul de inmormantare / deces, eliberarea certificatului de deces, documentatia preliminara necesara inhumarii, plata pensiei neincasate a pensionarului decedat, despagubiri in caz de deces prin accident de munca, lista completa a bisericilor si cimitirelor din municipiul Bucuresti.

Care este misiunea unei firme serioase de pompe funebre?

O firma de servicii funerare cu experienta, asa cum este Casa Bucur, nu are drept unic scop vanzarea de produse si servicii catre clientii sai. Avand in vedere specificul activitatii desfasurate, lucrurile trebuie abordate intr-o alta cheie, nu una strict de business.

Astfel, putem spune ca principala misiune a acestei case funerare este de a degreva familiile indurerate de toate sarcinile organizatorice si birocratice, pentru ca membrii acesteia sa isi poata lua ramas bun cum se cuvine de la cel plecat dintre ei.

Astfel, indiferent de ora la care sunt apelati, reprezentantii Casei Bucur demareaza actiunile specifice: se deplaseaza la domiciliul decedatului, pentru constatare, apoi obtin toate actele si avizele necesare, realizeaza imbalsamarea, transportul funerar la biserica si la cimitir, mentin comunicarea cu preotul, organizeaza masa de dupa inmormantare etc.

Practic, desi nu vorbim despre o nunta sau un botez, o inmormantare reprezinta tot un eveniment important, care face parte din viata, iar o firma de pompe funebre se va asigura ca il organizeaza in cele mai mici detalii.

Articol creat de iAgency.ro