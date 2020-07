Secretarul de stat in MFP, Sebastian Burduja: „Am convingerea că școala va începe în septembrie în cea mai bună variantă pentru aceste vremuri complicate!”

Revin elevii la scoala incepand cu data de 15 septembrie? Care este cea mai buna varianta in aceasta privinta in contextul unei pandemii care continua sa ridice, in continuare, uriase probleme autoritatilor? Cum trebuie sa fie reduse riscurile la adresa sanatatii elevilor (o prioritate pentru Guvernul Orban!), dar, in acelasi timp, care este solutia optima pentru ca sistemul de invatamant sa revina, totusi, la normalitate dupa luni de pauza? Intrebari la care Guvernul PNL incearca sa identifice un raspuns pliat la realitatile tulburi ale acestei perioade.

Dupa sedinta de ieri a grupului de lucru interministerial pentru redeschiderea școlilor, care s-a reunit la inițiativa vicepremierului Raluca Turcan și si a consilierului prezidential, Ligia Deca, Sebastian Burduja, in calitatea sa de secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, prezent la reuniune, si-a exprimat convingerea ca „scoala va începe în septembrie în cea mai bună variantă pentru aceste vremuri complicate”.

„Grupul de lucru interministerial pentru redeschiderea școlilor s-a reunit ieri, la inițiativa doamnei vicepremier Raluca Turcan și a doamnei Ligia Deca, consilier prezidențial, departamentul educație și cercetare. Căutăm cele mai bune soluții pentru începerea anului școlar în condiții de maximă siguranță pentru elevi și profesori.

Ca reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice am prezentat variante de finanțare pentru redeschiderea școlilor și dotarea copiilor dezavantajați soluții tehnologice necesare în procesul de învățare.

Am convingerea că școala va începe în septembrie în cea mai bună variantă pentru aceste vremuri complicate”, a precizat, pe pagina sa de Facebook, secretarul de stat, Sebastian Burduja.