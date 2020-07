FestivalYA Check-Out: peste 700 de participanți și peste 300.000 de vizualizări

Prima ediție FestivalYA, desfășurată în perioada 20 – 26 iulie, s-a încheiat cu succes, după șapte zile de ateliere, concerte și întâlniri cu unii dintre cei mai îndrăgiți autori de literatură Young Adult – o săptămână care le-a oferit adolescenților primul festival dedicat în totalitate lor.

Organizat de Cărturești în parteneriat cu editura Trei, FestivalYA a însemnat o săptămână cu 21 de transmisii live pe paginile de Facebook Cărturești, pe pagina editurii Trei și a Kiss FM și pe canalul de Youtube Cărturești, care au adunat peste 700 de participanți la atelierele și întâlnirile din Zoom și peste 300.000 de vizualizări.

Autorii care și-au întâlnit cititorii din România au fost: Angie Thomas, Ashley Elston, Jennifer Niven, Rory Power, Anna Todd, Jenny Han și Maureen Johnson. Întâlnirea cea mai așteptată a fost cea cu Anna Todd, autoarea celebrei serii de romane After, unde înscrierile au depășit cu mult limita numărului de participanți, motiv pentru care scriitoarea americană s-a întâlnit încă o dată cu cititorii miercuri, 29 iulie 2020.

FestivalYA a însemnat o mulțime de ateliere și discuții interactive pe marginea unor teme și preocupări ale tinerilor precum: implicare civică, voluntariat, carieră, jurnalism, workshopuri de poezie, ateliere de lectură și teatru, gestionarea relației părinte-adolescent, gestionarea relațiilor de prietenie și dragoste. Printre gazdele evenimentelor s-au numărat: Cristian Iftode, Ana Maria Ciobanu, Domnica Petrovai, Alex Ciorogar, Tudor Pop, Teona Galgoțiu, Sophia Țigănaș.

În încheiere, tinerii s-au putut bucura de două concerte live, powered by Overground Music, difuzate din Cărturești Carusel: Lucia și Rockabella, care au adunat împreună aproape 100.000 de vizualizări.

Festivalul a fost însoțit și de un raft cu reduceri speciale, amenajat în librăriile Cărturești și pe carturesti.ro, unde cititorii au putut descoperi titlurile autorilor preferați în limbile română și engleză. Vânzările cărților autorilor invitați au crescut cu aproape 50% în săptămâna evenimentului.

FestivalYA este un proiect gândit în totalitate pentru tineri și dedicat nevoilor și preocupărilor lor. Am încercat să aducem împreună comunități de tineri pasionați de lectură, să le prilejuim întâlnirea cu autorii preferați și totodată să le oferim ateliere croite pe temele și subiectele care îi interesează, care să răspundă întrebărilor lor, găzduite de oameni care să-i inspire, să-i ajute să-și descopere pasiunile și să-și lărgească zona de interes. La capătul primei ediții FestivalYA și după sute de mesaje entuziaste din partea adolescenților, ne bucurăm că am putut decupa din peisajul virtual o săptămână dedicată lecturii, muzicii și ideilor tinere. Așteptăm cu nerăbdare următoarea ediție a festivalului, pentru care am adunat deja propuneri de autori, artiști și noi ateliere din partea participanților de anul acesta și sperăm ca FestivalYA să devină un reper în planurile de vară ale adolescenților. — Diana Petruț, Coordonator PR & evenimente, Librăriile Cărturești

FestivalYA a fost prezent prin promovare pe Facebook, Instagram, Tiktok și Youtube. Fiind un festival Young Adult, ne-am bucurat să-l putem promova și prin intermediul vloggerilor de carte din România, care reușesc să formeze comunități de cititori în jurul canalelor lor online.

Pentru mine a fost o experiență super să pot cunoaște, virtual, unii din autorii pe care i-am citit și pe care vreau să îi citesc. Despre unii mi-am schimbat părerea și vreau să citesc mai mult de la ei, despre alții am aflat lucruri tare interesante care m-au făcut să îi admir și mai mult. Am primit și de la alte persoane mesaje spunându-mi că se bucură tare mult că s-au organizat aceste întâlniri online, a fost și pentru ei o oportunitate unică în astfel de vremuri. Eu aș vrea să mulțumesc în numele comunității pentru acest minunat festival și sperăm că veți mai repeta experiența! — Oana Turcea, vlogger de carte

Toate evenimentele care s-au derulat în cadrul festivalului pot fi urmărite de-acum pe canalul de Youtube Cărturești în playlisturile dedicate: întâlnirile cu autoarele și workshopuri & concerte.

Parteneri: RIUF, Fundația Friends For Friends, Adolescenteen, Asociația Young Initiative, Fundația Noi Orizonturi, Cognosis, Transylvania College, Revista Echinox, Ghibstock, Fundația pentru Dezvoltarea Popoarelor, Mind Education, Institutul Francez din Cluj, Iulius Mall, Școala de Vară, Answear, Let’s Do It, Romania!, AQUA Carpatica, Overground Music, Tinmar, Inkspired.

Parteneri Media: Kiss FM, Scena9, The Calypso Journal, Versus, EBS Radio, Kompas Events

Despre Cărturești

Cărturești este prima librărie-concept din România, deschisă la finalul lui 2000 și dedicată unei noi experienţe de cumpărare și promovare a cărţii şi a produselor culturale. Devenit cel mai important lanț de librării de pe piața din România, Cărturești are în prezent 37 de spații care redefinesc ideea de librărie. Printre librăriile flagship ale brandului se numără Cărturești Carusel, inclusă în topul The Telegraph al celor mai frumoase librării din lume, Cărturești Verona, cel mai mare spațiu dedicat lecturii și ofertei de carte din București sau Cărturești Modul, o librărie de cultură vizuală care aduce în plus o grădină interioară, o galerie de artă contemporană și o cafenea.