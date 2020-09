Adela Stanciu, puștoaica doxă la mate care face furori în proba de ciocan!

Adela Stanciu, o puștoaică de 20 de ani, a renunțat la handbal și la pasiunea pentru matematică și îi face concurență Biancăi Ghelber în proba de aruncare a ciocanului.

Viitorul atletismului de la noi în proba de aruncare a ciocanului sună bine! Adela Stanciu senzație în competiții, iar la primul concurs la care a participat după Pandemie a aruncat ciocanul la o distanța de 67,84 metri, fiind cel mai bun rezultat al carierei sale de până acum.

Povestea puștoaicei care îi face concurență Biancăi Ghelber, cea mai bună aruncătoare în proba de ciocan de la noi, cu care de altfel e și prietenă, a început în urmă cu 7 ani când nu avea nicio treabă cu sportul pe care acum îl practică la nivel de performanță.

„În 2013 am fost la Sala Lia Manoliu, trebuia să învăț să alerg că alergam foarte prost și m-a văzut fostul meu antrenor pe stadion și mi-a spus că până în vară mă face campioană națională la aruncarea ciocanului. Eu făceam handbal, eram pivot și trebuia să învăț să alerg pentru că alergam foarte, foarte prost. M-am antrenat și am reușit până la urmă”- Adela Stanciu, lider european la U23 în proba de aruncare a ciocanului.

Face meditații cu elevii de liceu

Adela este bună nu doar la atletism și ci la matematică, iar pasiunea pentru materia care le dă mari bătăi de cap tinerilor a moștenit-o de la mama sa.

“Mama mea e profesoară de matematică și încă de mică m-a pus să lucrez, să fac, să învăț, să adun, să împart. Visul meu de când eram mică era să devin profesoară de matematică” – Adela Stanciu, lider european la U23 în proba de aruncare a ciocanului.

În prezent, atleta este studentă în anul doi la Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar în primul an și-a câștigat banii de buzunar predându-le unor fete din ultimul an de liceu materia la care ea e as.

„A fost foarte greu să dau meditații la matematică pentru că fiind foarte apropiată de vârstă de fete, nu aveam autoritatea aceea ” – Adela Stanciu, lider european la U23 în proba de aruncare a ciocanului.

E multiplă medaliată la junioare și la tineret

De 7 ani de când face atletism, Adela a adunat multe medalii la junioare și la tineret și nu vrea să se oprească aici. Este multiplă campioană națională în proba de aruncare a ciocanului la Junioare 2, campioană balcanică la Junioare 2, în Turcia, medaliată cu aur la Cupa Speranțelor Olimpice și deține recordul național la Junioare 2, cu 69,59m.

În 2018, a ocupat locul 1 la Campionatul Balcanic de Junioare 1, locul 1 la Naționalele de Tineret, locul 3 la Internaționalele de Tineret și locul 9 la Campionatul Mondial de Junioare 1. În 2019 a câștigat locul 1 la Campionatele Balcanice de Junioare 1, În 2020 deține medalia de aur la Naționalele de Tineret, locul 2 la Naționalele de Seniori și locul 2 la Internaționalele de la Cluj din urmă cu două săptămâni.

”Visul meu este să ajung cât mai departe în acest sport! Îmi place la nebunie ceea ce fac. Sper ca într-o zi să ajung la Jocurile Olimpice!” – Adela Stanciu, lider european la U23 în proba de aruncare a ciocanului.