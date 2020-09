Mihai Stoica, declarații incendiare după eliminarea cu Sloven Liberec

Mihai Stoica a vorbit despre situația de la FCSB după eliminarea din turul III preliminar al Europa League, 0-2 cu Slovan Liberec.

Mihai Stoica a fost afectat teribil de problemele de la FCSB, ca urmare a cazurilor de coronavirus de la club, şi a avut momente în care nu și-a găsit cuvintele într-o intervenţie la Pro X.

„Ne gândeam vreodată că aveam asemenea luptători în echipă? Voiam să vorbesc cu Șut și nu puteam, îmi venea să plâng! Am 55 de ani și am trecut prin atâtea. Am avut succese și am avut și dezamăgiri, doar dacă ne gândim la Middlesbrough e suficient. Acestui copil îi era interzis să joace, nu intrase în antrenament cu echipa. Am vorbit cu acest copil și… Zicea că e un vis îndeplinit… Ce poți să le spui copiilor acestora? Că a venit un arbitru care pur și simplu nu avut să mergem mai departe?”, a declarat Mihai Stoica.

„Poate câștigul e mult mai mare pentru că am descoperit ce avem în curte. Bănuiam și speram, dar nu știam! Nu mai are rost să vorbim despre ce s-a întâmplat. Asta știu Gigi Becali și Vali Argăseală. Veneau jucători ca să joace, nu voiau, plecau… A fost ceva… A fost ceva care nu poate decât să ne întărească. Sunt fericit! Sunt fericit pentru că nu sper că vom ajunge mai buni decât am fost, ci știu asta!”, a mai spus Mihai Stoica.