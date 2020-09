Rușii au testat, cu succes, o super-armă care aruncă flăcări!

La exercițiul Caucaz-2020 de la terenul de antrenament Kapustin Yar, militarii ruși au folosit pentru prima dată cel mai recent sistem de aruncător cu flăcări grele, TOS-2, intitulat Tosochka. Arma a distrus în avans coloanele vehiculelor blindate ale presupusului inamic imaginar cu foc puternic din rachete în echipamentul termobaric TBS-M3, relatează portatul Ria.ru.

TOS-2 „Tosochka” este succesorul sistemului de aruncător de flăcări grele TOS-1A „Solntsepek”, cu caracteristici tactice și tehnice îmbunătățite. Spre deosebire de predecesorul său, se bazează pe mașina Ural cu capacitate de încărcare sporită și capacitate de cross-country. Are o gamă de lansare mărită pentru rachete neghidate.

Țintirea, tragerea și controlul focului TOS-2 sunt complet automatizate. Mașina are o macara încărcătoare, astfel încât sistemul nu are nevoie de o mașină de transport și încărcare. În plus, TOS-2 este echipat cu un sistem electronic de protecție împotriva armelor de înaltă precizie.

Exercițiile Caucaz-2020 se desfășoară în perioada 21-26 septembrie pe teritoriul districtului militar sudic din Rusia, precum și în Marea Neagră și Caspică, sub conducerea șefului Statului Major General, generalul armatei, Valery Gerasimov. La manevre participă aproximativ 80 de mii de persoane, inclusiv angajați ai Ministerului Situațiilor de Urgență și ai Gărzii Naționale, precum și aproximativ o mie de soldați din Armenia, Belarus, Iran, China, Myanmar și Pakistan.