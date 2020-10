UVT inaugurează noul sediu în care își va desfășura activitatea Facultatea de Litere, Istorie și Teologie 

Universitatea de Vest din Timișoara a inaugurat azi, de Ziua Internațională a Educației, noul sediu în care își va desfășura activitatea Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, un spațiu dedicat Departamentului de Studii Românești, pentru programele de studii dedicate Istoriei și Teologiei.

La eveniment au participat prof.univ.dr. Marilen Pirtea, rectorul UVT, alături de care s-au aflat Î.P.S. Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, și conf.univ.dr. Loredana Pungă, decan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie.

Profesorul universitar dr. Marilen Pirtea a subliniat, în legătură cu noua investiție patrimonială a UVT: „Avem marea bucurie de a inaugura astăzi, 5 octombrie, odată cu sărbătoarea Zilei Internaționale a Educației, o clădire modernă și ergonomică dedicată Teologiei și Istoriei, programe ale Departamentului de Studii Românești din Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a UVT. Nu este o întâmplare, am ales cu intenție data de 5 octombrie pentru inaugurarea acestui nou corp de clădire, tocmai pentru a marca în memoria noastră colectivă investiția în educație, pentru viitor. Deși suntem în plină pandemie, când restricțiile ne-au obligat la decizii radicale de desfășurare a activităților educaționale în regim hibrid sau complet online, nu ne descurajăm și ne îngrijim cu atenție de toate proiectele și investițiile strategice pe care le avem în derulare. Nu am vrea deloc ca la finalul perioadei de aplicare a restricțiilor, la finalul pandemiei, să ajungem cu proiecte majore întârziate. Dimpotrivă, viața universității noastre merge mai departe, înfruntând provocările și adaptându-ne la schimbări, indiferent de durata perioadei de restricții. Mă bucur nespus pentru că am reușit să oferim învățământului de la programele de Teologie și de Istorie din UVT o nouă dotare modernă și ergonomică, o motivație semnificativă ce este pe măsura ambițiilor frumoase ale studenților și cadrelor didactice de aici”.

Î.P.S. Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, a remarcat în mesajul său „Studenții de la Teologie au acum o a doua catedrală. Prima este cea pe care o știți, din Piața Revoluției, a doua este acum în noua clădire a Facultății de Litere, Istorie și Teologie. Iată că se consolidează voința din Decretul prin care a fost înființată Universitatea de Vest, în care au fost incluse programele de studii de Litere, de Istorie și de Teologie. Este un moment important în viața centrului universitar timișorean”.

Corpul de clădire are suprafața utilă de 2.126 mp, distribuită pe trei niveluri (parter, etaj 1 și mansardă), încorporând 4 săli de curs, 6 săli de seminar, 3 săli multifuncționale și o bibliotecă, dar și spațiile dedicate Centrului de Învățare al UVT, cabinetelor cadrelor didactice și Centrului de Gestiune a Școlarității. Valoarea totală a lucrărilor se ridică la suma de 8,048 mil lei, bugetată atât din bugetul Universității de Vest din Timișoara cât și din bugetul Ministerul Educației și Cercetării. Spațiile noului imobil pot acomoda concomitent peste 600 de persoane.