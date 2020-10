Cooperativa Tara Mea a livrat legume românești de peste 2 milioane de euro în acest sezon

In contextul în care, la început de an, România importa masiv legume, Țara Mea a reușit să livreze in acest sezon peste 10000 de tone de legume românești, susținând astfel producția și asigurând supraviețuirea a peste 300 de fermieri autohtoni. Producția autentic românească a constat în roșii, castraveți, ardei, ceapă.și va continua, in aceasta toamnă, cu valori estimate de 1200 de tone de rădăcinoase lunar. 300 de producători fac parte din programul „Legume românești” susținut de Tara Mea și cultivă legume pe o suprafață totală de 600 ha.

Producția controlată salvează fermierii locali

Daca, la începutul sezonului trecut, producătorii locali acuzau pierderi masive, iar hipermarketurile se vedeau nevoite să importe legume, in lipsa sustenabilității, producția controlată și comenzile integrate au reușit să schimbe balanța, favorabil pentru fermierii români și producția românească. “Specialistii Tara Mea, de la ingineri agronomi până la responsabili de conturi în relația cu marile lanțuri de magazine au reușit să creeze un lanț

unitar de producție și livrare, care, după 2 ani de muncă, reușește să aducă legumele românești acolo unde le este locul : pe mesele românilor. Producția controlată nu are rolul de a condiționa producătorii locali, ci dimpotrivă, de a înlesni comunicarea dintre aceștia, pelrexum și dintre ei și marile lanțuri de magazine, astfel încât să nu fie irosite produse și resurse.

Este evident ca, dacă întreaga țară produce tomate in aceeași săptămână, acestea nu vor putea fi vândute sau

că, daca nu pot răspunde la 2-3 comenzi diferite, vor obliga hipermarketul să importe. Din fericire, fermierii noștri au înțeles, au văzut rezultatele în propriile buzunare și din ce in ce mai multi producători locali ni se alătură.” (Florin Burculescu, președinte Cooperativa Tara Mea).

In acest moment, 300 de producători locali, organizați sub brandul Țara Mea, livrează legume proaspete in magazine. In sezonul de toamnă, estimează livrări de 1200 tone/lună reprezentând rădăcinoase și cartofi românești.

Produse românești de la sămânță până la recoltă

“Pe sectorul legumicol, se va investi în continuare în producția autohtonă, planul fiind să ne asigurăm, pas cu pas, că producem și livrăm doar produse românești. Proiectul pe anul viitor presupune identificarea, stocarea și înmulțirea semințelor din soiuri autentice românești, până nu incepem sa le uităm gustul , încurajarea producției în bazinele legumicole traditionale ale României, precum și asigurarea de suport juridic și consiliere pentru înființarea de noi cooperative, mai mici, care sa le asigure, in timp, independența producătorilor locali.

Cooperativa Ţara Mea pregătește cea mai mare platformă de legume româneşti

Având că scop propus că anul viitor sa se înjumătățească importurile de legume la nivel național, Țara Mea pregătește cea mai mare platforma națională de legume, instrument online care va asigura contactul direct între fermierii locali și hypermarketuri, fara intermediari.

Brandul Țara Mea livrează, încă din 1996, produse românești autentice, de cea mai buna calitate. Cooperativa Ţara Mea este cea mai mare cooperativa agricolă din România și a are peste 1.000 de fermieri membri, cu activităţi pornind de la cultivarea legumelor, procesarea lactatelor şi până la producţia de carne de porc

şi pasăre, produse finite şi băcănie.