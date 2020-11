Europarlamentarul Maria Grapini vrea un mecanism european obligatoriu de combatere a informațiilor și știrilor false

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a precizat, la Radio Timișoara, că Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene norme adaptate exigențelor viitoare, privind serviciile digitale, inclusiv platformele și piețele online, și un mecanism obligatoriu pentru a combate conținutul ilegal online. “Pentru a asigura respectarea noilor norme, am solicitat Comisiei Europene să analizeze cum s-ar putea înființa acest organism european care să supravegheze și să aplice amenzi în cazul celor care postează conținut ilegal, informații false, pentru toți cei care nu respectă calitatea și adevărul legate de informațiile privind un produs sau de servicii”, a adăugat europarlamentarul umanist.

“În săptămâna de plenară, printre multe rapoarte, Parlamentul European a dezbătut și a votat o nouă reglementare pentru platformele online. Concret, Parlamentul European a solicitat Comisiei norme adaptate exigențelor viitoare, privind serviciile digitale, inclusiv platformele și piețele online, și un mecanism obligatoriu pentru a combate conținutul ilegal online.

Am plecat, până la urmă, de la ideea că tot ceea ce este interzis offline trebuie să fie interzis și online, de la știri false la produse cu o calitate necorespunzătoare, de la dreptul de apărare a consumatorului până la dreptul la confidențialitate a datelor consumatorilor. De fapt, noi, ca PE, am solicitat un internet mai sigur pentru consumatori, protecția consumatorilor și a utilizatorilor, acestea trebuind să devină principiile directoare ale noului act legislativ privind serviciile digitale”, a spus europarlamentarul umanist.

“Au participat la dezbatere reprezentanții Comisiei Europene iar noi am spus că, în perioada aceasta de criză din timpul pandemiei de COVID-19, s-a constatat că știrile false s-au intensificat. Spre exemplu, se vând online echipamente medicale false sau produse periculoase, de asemenea, a crescut numărul comercianților necinstiți, se propagă afirmații false care pot să-l ducă într-un comportament greșit pe consumator, pe utilizatorii internetului. Totodată, prin această modificare legislativă, am solicitat să se corecteze disfuncționalitățile pieței, cauzate de marile platforme și, sigur, s-a discutat despre Facebook, Google, Amazon, platforme uriașe care au devenit un obstacol pentru IMM-uri și alte companii nou înființate”, a adăugat Maria Grapini.

Europarlamentarul Maria Grapini a continuat: “Mă bucur foarte mult că s-a votat cu 571 de voturi pentru și doar 26 împotrivă. Cred că ceea ce am cerut noi în acest raport, și anume, norme mai stricte pentru a combate conținutul ilegal, este absolut necesar. Noi am considerat că furnizorii de servicii digitale din afara Uniunii Europene, și ne referim aici la marile platforme, trebuie să respecte normele din actul legislative, privind serviciile digitale din Uniunea Europeană. Totdeauna, am spus că, și la produsele care vin din țări terțe dar și la furnizorii de servicii digitale din alte state decât cele din UE, trebuie să se respecte standardele de produs și condițiile care sunt cerute în piața internă a UE. Trebuie stabilit un mecanism obligatoriu de notificare astfel încât utilizatorii să poată informa intermediarii online în legătură cu activități sau conținut online care ar putea fi ilegale”.

“De asemenea, noi am cerut ca consumatorul, cetățeanul, să știe de ce nu i se acceptă un conținut pe care dorește să îl posteze pe o platformă. Ar trebui ca utilizatorii să poată folosi o cale de atac, printr-un organism național de soluționare a litigiilor. Așadar, prin acest viitor act legislativ privind serviciile digitale, dorim să se asigure și dreptul de a folosi servicii digitale în mod anonim, ori de câte ori este posibil. Și, în fine, pentru a asigura respectarea noilor norme, am solicitat Comisiei Europene să analizeze cum s-ar putea înființa acest organism european care să supravegheze și să aplice amenzi în cazul celor care postează conținut ilegal, informații false, pentru toți cei care nu respectă calitatea și adevărul legate de informațiile privind un produs sau de servicii. Mă bucur că această propunere a trecut cu 637 de voturi pentru și doar 26 împotrivă”, a completat europarlamentarul.

“Nu în ultimul rând, dorim drepturi fundamentale online, așa cum prevede și cea de-a treia rezoluție propusă de Comisia pentru libertăți civile în care sunt și eu membru. În această rezoluție, am solicitat eliminarea conținutului legat de discriminare. De fapt, solicităm nediscriminarea, pentru a respecta libertatea de informare și exprimare dar și viața privată și protecția datelor. Comisia LIBE a pus accent, în această a treia rezoluție, pe libertatea de exprimare, dar și pe respectarea vieții private și protecția datelor”, a conchis Maria Grapini.