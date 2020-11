Donald Trump vs Joe Biden. Ziua Z în America; Cine câștigă, cine pierde?

Cetățenii Statelor Unite își aleg astăzi preşedintele, proces care a început în mod tradiţinal cu votul de la miezul nopţii al cetăţenilor din Dixville Notch, din nordicul stat New Hampshire. Dintre cei 12 rezidenţi au votat doar cinci, toţi cu Joe Biden, niciunul cu Donald Trump, informează Romaniatv.net.

Statele Unite se află într-o stare de anxietate şi stres mai mare decât chiar la alegerile din 2016, perspectiva realegerii lui Donald Trump în funcţia de preşedinte bântuind ca o fantomă teritoriul dintre Atlantic şi Pacific. Contestatarii deja se înarmează şi ameninţă să instaureze cu forţa un nou preşedinte, în timp ce poliţia se teme că nu va face faţă violenţelor ce se vor revărsa pe străzi o dată cu lăsarea nopţii.

Bătălia Donald Trump vs. Joe Biden este mai mult decât o bătălie politică, ea angrenând în acest an toate straturile sociale, asta şi din cauza evenimentelor majore care au marcat ultimul an, precum pandemia de coronavirus sau moartea lui George Floyd şi protestele masive care au urmat.

De asemenea, confruntarea electorală este mai impredictibilă ca oricând, în ciuda sondajelor care îl dau învingător pe Biden. Analiştii iau în calcul un mare procent al alegătorilor „shy”, cei cărora le este ruşine să spună că îl votează pe Trump, care şi anul trecut au înclinat balanţa pentru acesta, în disputa cu Hillary Clinton. Mai mult decât atât, „meciul” Trump vs. Biden se joacă anul acesta într-un număr record de state, şase, fapt care face ca anticiparea rezultatului să fie şi mai dificilă. În pofida avansului lui Joe Biden în sondajele naţionale, cursa din statele swing este văzută ca fiind suficient de strânsă astfel încât Trump să reuşească totuşi să obţină cele 270 de voturi necesare pentru a prevala în sistemul Colegiului Electoral care determină câştigătorul scrutinului.

Cât de mare este miza şi cât de dur se joacă stă mărturie faptul că scrutinul prezidenţial din acest an a generat un val de litigii fără precedent privind modificarea regulilor de vot ca urmare a pandemiei de COVID-19. Ambele tabere s-au dotat cu armate de avocaţi care sunt pregătiţi să ducă o bătălie post-electorală, dacă va fi cazul. Nu mai departe de luni, un judecător federal din Texas a respins o cerere a părţii republicane de a anula aproximativ 127.000 de voturi exprimate deja la secţiile de votare la volan („drive-through”) din regiunea cu tendinţă democrată a oraşului Houston.

Votarea anticipată a atins un nivel record la alegerile prezidenţiale din acest an: 98.4 milioane de cetăţeni americani au votat anticipat personal sau prin corespondenţă. Aceasta reprezintă 71.4% din întreaga participare electorală la alegerile din 2016 şi aproximativ 40% din totalul americanilor cu drept de vot. Nivelul fără precedent al votului anticipat include 60 de milioane de buletine de vot exprimate prin corespondenţă, a căror numărare ar putea dura câteva zile sau săptămâni în unele state. Aceasta înseamnă că este posibil ca la câteva ore după închiderea urnelor marţi seara să nu fie posibilă declararea unui învingător. Unele state, printre care Pennsylvania şi Wisconsin, nu încep procesarea voturilor exprimate prin corespondenţă până în ziua alegerilor, ceea ce încetineşte procesul în ansamblu.