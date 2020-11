Liberalul Robert Sighiartău, despre importanța votului din 6 decembrie: “Este ultima și cea mai importantă bătălie, momentul decisiv, care va defini următorii 30 de ani!”

Scrutinul din 6 decembrie este unul crucial pentru prezentul și viitorul România. Este, practic, un vot care trebuie, obligatoriu, să ne aducă modernizarea României, instituții puternice și credibile, investiții, un sistem judiciar independent, și mai ales un Parlament eliberat de sub o majoritate pesedistă, toxică și hâdă, care a pus, de fiecare dată, mizele electorale și interesele de gașă mai presus de interesul național.

Orice român de bună-credință are obligația să facă o comparație corectă, argumentată, între cei trei ani de administrație toxică Dragnea-Grindeanu-Tudose-Dăncilă-PSD și ultimul an de guvernare, unul liberal. Trei ani de dezastru, trei ani de atacuri furibunde la adresa Justiției, trei ani de dispreț la adresa românilor, trei ani de incompetență, iresponsabilitate și politizare excesivă. Un partid care a incendiat, practic, totul, și un altul, care în ultimul an, a jucat rolul “pompierului de serviciu” și care a încercat să salveze ce se mai poate din haosul guvernării PSD, concomitent cu o luptă totală împotriva unei pandemii necruțătoare.

În stilul caracteristic, liberalul Robert Sighiartău a punctat, pe cât de argumentat, pe atât de tranșant, diferența dintre PSD și PNL, dar și importanța uriașă a votului din 6 decembrie.

„Au fost 4 ani grei, iar 2020 este cel mai greu. Ne luptăm cu pandemia, dar și cu aliații ei, majoritatea PSD în parlament. N-am dat și nu dăm înapoi. Am avut curajul să ne asumăm guvernarea, într-o criză globală fără precedent. Am compensat lipsurile din sănătate, prin măsuri decisive, luate la timp, astfel încât România nu a fost copleșită de pandemie, nicio secundă. Pentru că suntem cu sufletul alături de români, am redus la minim pierderile și riscurile. Dar am făcut-o privind înainte! Am accelerat dezvoltarea țării, în ciuda crizei sanitare, și ne-am asigurat că, după pandemie, România va ieși câștigătoare, iar românii vor avea o viață mai bună și speranță în inimi. Cu ajutorul lui Dumnezeu, după ce scăpăm de blocajele create de majoritatea toxică PSD în parlament, nimic nu mai poate opri dezvoltarea României. Este ultima și cea mai importantă bătălie, momentul decisiv, care va defini următorii 30 de ani. Votați pentru România civilizată și prosperă!”, a precizat pe pagina sa de Facebook, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău.