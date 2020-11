Confruntare inedită în Liga Campionilor: Adi Vasile vs. Per Johansson!

Buni prieteni și colaboratori în ultimii patru ani la naționala Muntenegrului, tehnicienii de la CSM București, respectiv Rostov Don vor fi mâine față în față pentru prima dată din postura de adversari!

CSM -Rostov este derby-ul grupei A din Liga Campionilor și, de departe, cel mai interesant și echilibrat joc din această fază a competiției.

Buni prieteni, antrenorii ambelor echipe sunt puși într-o ipostază inedită la jocul de mâine, de la ora 18.00, din Sala Polivalentă. Adi Vasile și Per Johansson nu au fost niciodată adversari! Colaborează de patru ani la naționala Muntenegrului, unde Per este principal, iar Adi secund, plus că sezonul trecut rolurile s-au inversat chiar la CSM București!

” Lucrăm împreună de 4 ani, știm bine cum funcționează mintea noastră, dar fetele din teren pot face diferența împotriva oricărui plan tactic pentru că dispun de multă valoare și calitate individuală. Vorbim des, suntem prieteni buni, lucrăm împreună foarte bine, e pentru prima dată când vom fi adversari, dar delimităm excelent zona de prietenie. Nu sunt tachinări amicale pe tema acestui meci” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

” Cu siguranță Per Johansson ne știe multe dintre secrete, dar nu cunoaște absolut totul despre noi. Va fi un meci foarte tare, Rostov are o echipă foarte bună, știu cum să speculeze punctele slabe ale adversarilor și cum să-i forțeze să le arate” – Carmen Martin, handbalistă CSM București.

Pericolul vine de la Zaadi și Vyakhireva

Rostov are o echipă îmbunătățită față de sezonul trecut, iar acest lucru este remarcat de reprezentanții ”tigroaicelor”.

” Grace Zaadi este conducător de joc, dorește să evolueze organizat, colectiv, Anna Vyakhireva este jucătorul care iese din tiparul echipei, are calitatea de a rezolva singură multe situații. Într-un context de echipă completă, aș zice că au o echipă mai bună decât anul trecut. Zaadi este un mare plus la 9 metri, ea completează foarte bine ideea lor de echipă. Rostov joacă de mult timp împreună, nucleul de bază este și cel de la echipa națională și asta contează enorm” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

”Anna Vyakhireva mi se pare cea mai bună.Vom încerca să o oprim, atât pe ea, cât și pe celelalte jucătoare, pentru că au toate calitate individuală. Vom face tot posibilul să le găsim punctele mai puțin bune și să le folosim. Cred că Rostov formează o echipă foarte bună, au înlocuit câteva jucătoare, au adus-o pe Grace Zaadi, un om extrem de important în angrenajul lor. Au construit o echipă bună, foarte competitivă” – Carmen Martin, handbalistă CSM București.

Înainte de duelul de mâine, CSM București și Rostov Don ocupă primele două locuri ale Grupei A din Liga Campionilor. Ambele echipe au câte 11 puncte, fiind despărțite de golaveraj. Podiumul este completat de Vipers, cu 7 puncte.