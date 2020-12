Useristul Ionuț Moșneanu îl pune la punct pe liberalul Florin Roman: PNL, blat politic cu PSD!

Deputatul USR Ionuţ Moşteanu i-a dat o replică dură lui Florin Roman, după ce şeful deputaţilor liberali declarase că nu poate avea încredere în USR, din moment ce aceştia atacă zi de zi PNL, în loc să pună tunurile pe PSD.

Ionuţ Moşteanu acuză PNL de „blat” politic cu PSD, spunând că membrii celor două partide aveau în Parlament „şmecherii” şi „combinaţii”, că ambele formaţiuni mimau lupta politică, până la intrarea în Parlament a aleşilor USR, care au devoalat aceste aranjamente, fapt ce nu le-a convenit liberalilor.

„Aveau combinatiile lor, inclusiv dl Roman, smecherii cu PSD, ‘Hai ca ma fac ca marai la tine si facem opozitie’. A venit USR in parlament si s-a terminat, am facut lumina am aratat ce se intampla acolo si nu le-a convenit”, a declarat Ionuț Moșteanu.