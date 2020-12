Cum va arăta componența Guvernului Cîțu. Concurență acerbă pentru fiecare minister!

PNL, USR-PLUS și UDMR își fac deja planuri pentru împărțirea ministerelor. Asta pentru că fiecare partid are nume pentru anumite portofolii. Cel mai râvnit este Ministerul Dezvoltării: 6 liberali se bat pentru el. Potrivit unor surse, liberalii vor să păstreze Ministerul Finanțelor, dar ar putea ceda Ministerul Justiției celor de la USR-PLUS. PNL are și nume la care nu vrea sa renunțe, potrivit Realitatea PLUS.

Florin Citu, propunerea PNL pentru functia de premier, a sosit in urma cu doar cateva minute la sediul din Modrogan. Negocierile intre cele trei partide care ar putea forma viitoare coalitie de guvernare incep sambata. Pana atunci, se fac calcule si continua sa fie vehiculate mai multe nume.

Astfel, prim-ministru ar urma sa fie Florin Cîțu.

In ceea ce priveste functia de vicepremier, exista 2 variante vehiculate. Prima dintre ele presupune 2 vicepremieri in persoana lui Dan Barna si Kelemen Hunor. A doua varianta presupune 3 vicepremieri. Vorbim despre Raluca Turcan, Dan Barna si Kelemen Hunor.

La Ministerul de Interne nu e inca sigur daca va ramane Marcel Vela, actualul detinator al acestui portofoliu. Si asta pentru ca in ecuatie apare Rares Bogdan. Ramane de vazut daca acesta din urma se va bucura de sustinere.

La Ministerul Dezvoltarii se da o adevarata batalie. Nu mai putin de 6 nume sunt vehiculate pentru a conduce acest minister. Este vorba despre Raluca Turcan, Robert Sighiartău, Laurențiu Leoreanu, Dan Motreanu, Florin Roman, Ion Stefan. In carti pare sa fie si Ionuț Moșteanu.

La Ministerul Finanțelor Publice, batalia s-ar putea da intre Lucian Heiuș, Sebastian Burduja, Ionel Dancă, Claudiu Năsui si Anca Dragu.

Ministerul Economiei este disputat de Virgil Popescu si Cristian Bușoi.

Ministerul de Externe ar putea ramane, in continuare, sub conducerea lui Bogdan Aurescu, iar cel al Apărării la Nicolae Ciucă.

Ministerul Justiției i-ar putea intra în atribuție lui Stelian Ion, Cristian Băcanu sau i-ar putea rămâne în subordine actualui ministru, Cătălin Predoiu.

La conducerea Ministerului Sănătății s-ar putea afla Nelu Tătaru, Vlad Voiculescu si Adrian Wiener.

Ministerul Transporturilor i-ar putea reveni lui Lucian Bode sau Cătălin Drulă, iar cel al Educatiei lui Ștefan Pălărie sau Raluca Turcan

La Ministerul Muncii „batalia” se da intre Robert Sighiartău, Oana Țoiu si Cristian Seidler, iar la Ministerul Sportului Sorin Moldovan si Gabriel Toncean

Ministerul Agriculturii i-ar putea reveni lui Emil Dumitru, Adrian Pintea sau Daniel Constantin, iar la

IT și Comunicații a fost avansat numele lui Cătălin Drulă

Ministerele Culturii si cel al Mediului ar urma sa revina UDMR.