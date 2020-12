Nicusor Dan readuce legalitatea la Primaria Capitalei: Am publicat în SEAP Programul anual al achizițiilor publice ale PMB din anii 2018-2020!

De 30 de ani primarii generali și partidele care i-au susținut și-au bătut joc de bucureșteni. După dezastrul administrației Firea-PSD, Nicușor Dan încearcă să salveze ce se poate. În context, noul primar general a ales varianta de a spune bucureștenilor, răspicat, adevărul și de a încerca să ofere soluțiile pliate pentru rezolvarea unor situații alarmante.

Concret, primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a spus, recent, că problema căldurii din Capitală nu se va rezolva în această iarnă. Primarul Nicuşor Dan a dat explicaţii pe larg în privința faptului că zeci de mii de bucureşteni au tremurat zile întregi în apartamente din cauza unei avarii si a explicat, argumentat, ca vinovatia apartine administratiilor Oprescu si Firea.

Mai mult, faptul ca PMB nu a publicat in ultimii trei ani ani, in SEAP, Programul anual al achizițiilor publice ale PMB din anii 2018-2020, a generat revolta actualului primar general care a publicat, rapid, in SEAP forma actualizata.

„Am publicat în SEAP Programul anual al achizițiilor publice ale PMB din anii 2018-2020, forma actualizată. În ciuda obligației legale, PMB nu a publicat acest program pentru ultimii trei ani, fapt relevant pentru opacitatea fostei administrații”, a punctat Nicusor Dan.