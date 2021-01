Traian Băsescu și PMP pregătesc revanșa politică!

La mai puțin de două luni de la alegerile parlamentare, se simte, parcă, mai acut decât oricând absența de pe scena politică parlamentară a PMP. A unui partid puternic, cu mii de consilieri locali, județeni și primari, cu reprezentare în Parlamentul European, care a ratat, la „mustață” intrarea în noul Legislativ.

În ciuda eșecului, PMP are forța de a merge mai departe. Îl are încă, la timonă, pe Traian Băsescu, un lider politic extrem de incomod, care are o uriașă experiență politico-administrativă și care va continuă să facă politică la vârf, politică în interesul României. Chiar dacă mulți l-ar dori, mai ales acum, redus la tăcere, Traian Băsescu va juca un rol crucial în revenirea PMP, partidul său de suflet, în prim-planul scenei politice și implicit în noul Parlament, după alegerile din 2024.

Partidul Mișcarea Populară reprezenta, la alegerile din 6 decembrie, o alternativă viabilă la demagogia, aroganța și incompetența pesediștilor. Atacurile furibunde, din ultimele luni, exacerbate în timpul campaniei, la adresa lui Traian Băsescu arată, cu vârf și îndesat, că liderii PSD, susținuți de televiziunile de casă, s-au temut de PMP. Ca și cei ai USR-PLUS care au înțeles că intrarea PMP în Parlament ar fi asigurat stabilitate guvernării liberale, ar fi redus căile de șantaj ale lui Barna și Cioloș și ar fi lăsat UDMR în Opoziție!

Ce rămâne după scrutinul din 6 decembrie? Rămân semnele de întrebare în privința rezultatului surprinzător obținut de AUR și a scoaterii PMP în afara noului Parlament. Cu toate acestea, PMP reprezintă, încă, o forță politică redutabilă. La vârful partidului atât la nivel central, cât și în teritoriu, există foarte mulți tineri bine-pregătiți. Eugen Tomac va rămâne europarlamentar. Lista tinerilor, bine-pregătiți din PNL, este lungă și poate oferi, din plin, soluții pliate pe realitatea politică a acestor ani tot mai tulburi. Și nu mă refer doar la Ioana Constantin, Sebastian Moise sau Mihai Neamțu. Ci la mulți, mulți, alți tineri de viitor care vor rămâne alături de Traian Băsescu.

Până la urmă, un partid puternic cu lideri puternici dă testul maturității sale mai ales după eșecuri. Și, personal, sunt convins că liderii PMP, în frunte cu Traian Băsescu, vor rămâne în picioare și vor continua lupta pentru apărarea interesului național. În ciuda eșecului de la alegerile parlamentare.