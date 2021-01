Velopa.ro – Ce greseli sa nu faci cand cumperi anvelope de iarna

Pentru a putea circula in siguranta in conditii de iarna este important ca masina ta sa fie echipata cu anvelope de iarna. In timp insa, anvelopele de iarna se uzeaza si nu mai ofera performatele dorite, masina devenind un real pericol pentru tine si pentru ceilalti participanti la trafic.

Tocmai de aceea este important ca anvelopele de iarna sa fie schimbate o data la sase ani sau chiar mai des daca se impune acest lucru. Iti dai seama ca anvelopele trebuie schimbate mai devreme de sase ani in momentul in care acestea nu mai au aderenta in conditii de iarna si pierzi usor controlul volanului.

Anvelopele de iarna se uzeaza mai rapid in cazul in care sunt folosite si pe timp de vara. Daca nu obisnuiesti sa le schimbi cu unele de vara este indicat ca o data la patru ani sa achizitionezi un set nou de anvelope pentru a putea circula in siguranta, fara sa-ti pui viata in pericol.

Greseli pe care soferii le fac cand aleg anvelope de iarna

In momentul in care alegi sa achizitionezi un set nou de anvelope de iarna trebuie sa fii atent la cateva indicii pentru a te asigura ca alegi anvelope reglementate prin lege.

Cea mai mare greseala pe care o fac soferii in momentul in care aleg sa achizitioneze anvelope de iarna este sa nu fie atenti le ce tip de anvelope achizitioneaza si sa se trezeasca apoi cu niste anvelope care nu sunt reglementate si care nu ofera protectia necesara.

Pentru a te asigura ca achizitionezi anvelopele potrivite pentru sezonul rece este important sa verifici cu atentie simbolurile inscriptionate pe acestea. Anvelopele reglementate prin lege, si totodata cele mai sigure in conditii de iarna, sunt cele care au inscriptionate simbolurile „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Initialele vin de la cuvintele din limba engleza “mud” care inseamna “noroi” si “snow” care inseamna “zapada”. De asemenea, pe langa aceste litere trebuie sa te asiguri ca anvelopele au desenat si un fulg de zapada. Lipsa acestuia indica faptul ca anvelopele nu sunt reglementate, chiar daca au initialele M&S inscriptionate.

Un alt detaliu ignorat de multi soferi este clasa din care anvelopele fac parte. Clasa este notata cu litere de la A la G, A fiind clasa cea mai buna.

Anvelopele din clasa A au o capacitate de franare, pe suprafate ude, de la 80 km/h la 0 km/h cu 18 metri mai scurta (30%), fata de clasa G. De asemenea, anvelopele din clasa A consuma cu 7,5% mai putin combustibil decat cele din clasa G.

Multi ignora importanta acestor sinboluri si se trezesc apoi cu anvelope nereglementate sau anvelope care consuma mai mult combustibil decat ar trebui.

