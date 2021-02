Liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja, demontează o nouă diversiune marca Clotilde Armand: “PNL, vinovat de cozile de la ADP Sector 1!”

Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, nu se dezminte. Continuă să se comporte, ca edil al sectorului 1, ca pe propria moșie, declanșând scandal după scandal. Prea multe orgolii, prea multă obsesie de a controla totul, prea multă rea-credință, atacuri și jigniri, la adresa partenerilor liberali din Consiliul Local al Sectorului 1. Clotilde Armand a uitat, mult prea repede, că fără sprijinul colegilor liberali din Coaliția pentru București, fără sprijinul președintelui partidului, Ludovic Orban, cel care a pus interesele bucureștenilor mai presus de interesele PNL, fără susținerea totală a filialelei liberale Sector 1, condusă de tânărul Sebastian Burduja, nu ar fi ajuns niciodată primar al celui mai bogat al Capitalei.

Cu toate acestea, Clotilde Armand continuă să facă valuri, multe dintre ele artificiale, în calitatea sa de edil. Nu este interesată, se pare, de noțiunile de parteneriat, colegialitate, corectitudine, respect față de locuitorii unui sector prea mult umilit de fosta administrație Tudorache-PSD!

Actualul viceprimar, Ramona Porumb, este o tânără liberală animată de cele mai bune intenții. Ca și liderul filialei liberale, Sebastian Burduja. Nu se vrea decât o colaborare loială, corectă, eficientă, pentru binele locuitorilor din sector!

În aceste condiții, apelul la responsabilitate transmis pe pagina sa de Facebook de liderul PNL Sector 1, Sebastian Burduja, reprezintă, până la urmă, doar un semnal de alarmă pe care Clotilde Armand are datoria să-l înțeleagă. Edil care mai trebuie să înțeleagă că atacurile pe bandă rulante, veritabile diversiuni, la adresa liberalilor nu fac altceva decât să șubrezească și mai mult încrederea între cei doi parteneri! Pentru că responsabilitatea PNL în alegerea/susținerea lui Clotilde Armand la sectorul 1 rămâne! Iar PNL, fără o implicare activă, fără a sancționata derapajele actualului primar, fără a răspunde uriașelor așteptări ale populației, va deconta, la rândul său, în fața electoratului din sector.

“APEL LA RESPONSABILITATE

Scriu aceste rânduri cu tristețe, dar sunt dator sa va spun adevarul. Am făcut mereu apel la responsabilitate. Am spus ca avem un parteneriat si ca, dincolo de orgolii, cetățenii nu trebuie sa sufere. Cu toate acestea, nu trece zi fără sa fim atacați, jigniți si amenințati — cat se poate de public, pe pagina unui primar in funcție. Primar ales cu voturile liberalilor!

Despre ce este vorba: in urmă cu câteva ore, primarul Sectorului 1 postează un video cu cozile de la ADP, cu oameni care au venit cu documente pentre reînnoirea contractelor pentru parcare. Afirma sus si tare ca PNL este de vina, pentru ca nu ar sprijini, chipurile, digitalizarea parcărilor. Nimic mai fals.

Dragi cetățeni ai sectorului 1 (si nu numai), știți care este adevarul pe care ar fi trebuit să îl auziți chiar de la primar? Acesta: reînnoirea contractelor de parcare se poate realiza atât in persoana, cat si ONLINE, pe platforma SIPR, (aplicație pe care ADP o folosește de anul trecut). Detalii aici: https://adp-sector1.ro/…/digitalizare-birou-parcari…/. Da, ati citit bine: deja se poate si ONLINE.

Detalii si aici, de la Viceprimarul PNL Ramona Porumb: https://www.facebook.com/100002413733152/posts/3685408968216191/?d=n

Sigur că se poate și la ghișeu, pentru ca nu toti cetățenii au acces online. Sigur că nimeni nu îi poate opri pe oameni să meargă. Dar ce să înțeleagă aceștia dacă de joi încoace se spune obsesiv că PNL se opune digitalizării, că din cauza PNL nu se pot rezerva locuri online, că PNL a picat proiectul în ședința de consiliu și câte altele?! De ce aceste atacuri, jigniri si de ce tot acest scandal inutil? Cui folosește? Cu siguranța, NU cetățenilor.

Și tocmai pentru că spațiul public este invadat de aceste minciuni, adevărul are prioritate întotdeauna. Așadar:

– PNL nu a votat regulamentul pe care dorea sa il impună primarul pentru ca acesta ar fi generat un haos de nedescris. Mai mult, nu ținea cont de părerile exprimate de oameni. Nici măcar una dintre cele peste 400 de opinii nu a fost inclusă.

– Consilierii PNL nu puteau vota un proiect neasumat: nu era precizat serviciul care a întocmit proiectul, nu avea semnătura directorului juridic. Nimeni nu a explicat de ce.

– Proiectul includea termene mult prea scurte și imposibil de respectat, lipseau date importante și clarificări privind documentele. Iar oamenii trebuie sa isi reînnoiasca in aceasta perioada contractele. Nu ii putem bulversa cu proiecte scrise pe genunchi, “la impuse”.

Adevarul este acesta: coada de astăzi NU are absolut nicio legătură cu votul din consiliu de saptamana trecută. Culmea este ca aceasta coada de astăzi este rezultatul unui blocaj creat chiar de primar, care a blocat toată luna ianuarie, anunțând cetățenii să nu depună documentația, pentru că va fi folosită o nouă platformă. Fara nicio hotarâre de consiliu local, fara nimic. Care e baza legală pentru mesajele primite de cetățenii sectorului 1 prin care aceștia erau anuntați sa nu depună documentația in toata luna trecută?

Coada de astăzi este doar o consecință a lipsei de leadership, a preocupărilor mărunte și indiferenței față de nevoile reale ale cetățenilor plătitori de taxe. Și mult scandal politic, de care oamenii s-au săturat.

Speram că după alegerile locale de anul trecut s-a terminat epoca manipulărilor, minciunilor și lipsei de transparență. Încă sper, alaturi de colegii mei liberali, că tot ce se întâmplă în aceste zile la sectorul 1 reprezintă doar o scăpare și că cei care mizează pe scandal si fake news se vor opri. Inca mai avem timp, dar zilele trec.

PS Nu sunt adeptul acestor discuții in spațiul public. Dar nu putem tăcea când suntem zilnic atacați cu stiri false si minciuni. Cetățenii care ne-au ales sunt datori sa stie adevarul.

PPS Dragi parteneri de guvernare, va solicit public sa încetați atacurile si sa ne așezăm la aceeași masa pentru a găsi soluțiile pe care oamenii le așteaptă de la noi”, a punctat, Sebastian Burduja, pe pagina sa de Facebook.