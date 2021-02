Piața de artă din România raportează o creștere de 20 la sută în 2020

O piata adaptată, cu multe licitații online și tranzacții record pentru artistii români clasici si contemporani. 2020, an pandemic, s-a dovedit a fi unul plin de provocări, pe care casele de licitații din România au reușit să le depășească. Mai mult, în anul trecut piața de artă a avut o crestere de 20 % față de 2019.

„Aș zice și că, paradoxal, privațiunile impuse de starea medicală și colapsul altor afaceri – cele din transporturi, turism, HORECA, i-au determinat pe cumpărători să se reorienteze către universul lor casnic, către investiții în propriul cămin, dacă tot au fost nevoiți să stea mai mult în casă, să nu mai călătorească, să nu mai cheltuiască pe vacanțe. Dar, adunând plusurile și minusurile perioadei acesteia de criză medicală și economică, aș zice că arta plastică nu a fost foarte afectată, oricum, nu în aceeași proporție cu cea cinematografică, teatrală sau interpretativă”, spune Luciana Stanciu, director al casei de licitații VIKART.

În 2020, Vikart a vândut artă în valoare de jumătate de milion de euro, exclusiv prin licitațiile online. “Dincolo de cifrele în sine, care pot să nu pară deloc mari unora, aș vrea să vedem că în decembrie 2019 am pornit de la… zero! Noi abia ce am împlinit un an de activitate și am traversat și noi, ca și alții, un an mai mult decât bizar, am fost poate mai mult decât alții loviți de pandemie, pentru că mutarea cu totul a activității în online a însemnat și o altă abordare a celor care tranzacționează artă, care alcătuiesc portofoliul de clienți, aflat în plină formare în ianuarie 2020!”, spune Luciana Stanciu, directorul casei de licitații.

De altfel, în pandemie, românii au investit mai mult în artă decât de obicei, casele de licitatii raportând o medie de adjudecare de 60 % – 70%. „Ne-a interesat să vedem, dincolo de cifre, și calitatea lucrărilor tranzacționate, având în vedere că noi ne adresăm unui public de nișă, punem în circulație numai artă românească modernă și contemporană – cele 2-3 excepții au avut în vedere creatori care au trăit și lurat în România sau au făcut respectivele creații pentru a fi publicate în țara noastră. Ne dorim să facem pași mărunți, să creștem sănătos și constant, ceea ce până acum s-a întâmplat”

În 2020 toate licitațiile s-au mutat online, dar asta nu a dus la o scădere a interesului colecționarilor pentru artă. „Am avut bucuria să trăiesc emoția disputelor valorice, am văzut cum crește cotația unora dintre lucrările tranzacționate, așa cum vedeam unori numai în filme… Și mă gândesc la licitarea foarte animată a lui Corneliu Baba, a unor lucrări de Felix Aftene, Florin Petrachi, Marcel Guguianu. Și lucrările altor autori au avut creșteri notabile, față de prețul de pornire în licitații – mă gândesc la lucrările de grafică ale lui Tonitza, Luchian, desene de Câlția sau Chirnoagă”, spune Luciana Stanciu, director al unei case de licitații.

Printre vânzările rcord raportate în 2020 se numără un tablou semnat Corneliu Baba, licitat cu 25.000 de euro sau o operă semnată de Nicolae Grigorescu,– „Țărăncuță cu fuior pe cale” , vândută cu 220.000 euro

Și international românii au vândut foarte bine. În top 5 artiști români tranzacționați internațional Adrian Ghenie ocupă primele 4 locuri:

1.Adrian Ghenie (născut Baia Mare, 1977) – „The Lidless Eye” – 5.039.990 euro (Licitație Sotheby’s Honk Kong, 6 octombrie)

2.Adrian Ghenie – „The Arrival” – 4.149.810 euro (Licitație Sotheby’s Londra, 11 februarie)

3.Adrian Ghenie – „On the Road to Tarascon 2” – 3.195.500 euro (Licitație Christie’s Hong Kong, 10 iulie)

4. Adrian Ghenie – „Piefight Interior” – 2.603.813 euro (Licitatie Sotheby’s Londra, 21 octombrie) 5. Rubin Reuven (născut Galați, 1893) – „Seder Scene” – 205.651 euro (Licitație Sotheby’s New York, 14 decembrie)

2020 a a dus și o schimbare importantă a profilului colecționarului. Anul care abia s-a încheiat a adus un nou tip de cumpărător de artă, investitorul tânăr. „E un colecționar care mai degrabă alege să investească în artă nu pentru a se legitima, ci din pasiune, din dragoste pentru frumos. Sunt, deopotrivă, cumpărători din rândul celor înstăriți, cei mai mulți, dar și cei cu venituri de nivel mediu încep să descopere că își pot permite să își facă o bucurie, astfel că renunță la obiectele de serie din magazinele de decorațiuni și își achiziționează, poate mai puține piese, dar originale”, spune Luciana Stanciu.

2021 se anunță un an la fel de interesant pe piața de artă din România. Specialiștii însă speră la o creștere cu 25% a vânzărilor în acest an și în reîntoarcerea la licitațiile cu public. “Sper în succesul campaniei de vaccinare la nivel mondial – pentru că, dacă nu se va întâmpla așa, nu putem vorbi despre o încheiere a pandemiei –, într-un timp scurt, care să nu permită dezvoltarea altor tulpini virale, astfel încât să ne putem relua cu toții și în forță activitatea: atunci vom putea face și prognoze financiare, de creștere a afacerii”, spune managerul VIKART.