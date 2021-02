Soția lui El Chapo, arestată pe un aeroport din SUA

Soţia lui El Chapo a fost arestată pe unul dintre aeroporturile din Statele Unite. Fosta regină a frumuseții este acuzată că a fost implicată în spectaculoasele evadări soțului și pentru trafic de cocaină, metamfetamină, heroină și marijuana.

Soţia lui El Chapo a fost arestată pe un aeroport din SUA. Guzmán e condamnat pe viață şi este încarcerat într-un penitenciar din New York pentru trafic de droguri și spălare de bani. Bărbatul în vârstă de 63 de ani este fostul lider al cartelului Sinaloa, despre care oficialii spun că a fost cel mai mare furnizor de droguri către SUA.

Emma Coronel Aispuro are dublă cetăţenie SUA-Mexic. A participat zilnic la procesul soţului ei din New York, și i-a în rămas loială, spunând la sfârşitul procesului: „Nu-l cunosc pe soţul meu ca persoana pe care încearcă să-l prezinte autoritățile, ci mai degrabă îl admir ca fiinţa umană pe care am cunoscut-o şi cea cu care m-am căsătorit.”