Cu “Batman” pe circuit!

Octavian Drăgan, fondatorul RoTac în România, are în garajul său cinci bolizi de aproape o jumătate de milion de lire sterline care așteaptă să fie pregătiți pentru primele competiții de Time Attack și Roumanian Radical Cup din acest sezon.

Pasiunea lui Octavian Drăgan, inițiatorul proiectului ROTAC în România, pentru mașini a început într-o vacanță petrecută cu părinții în străinătate.

“Mergeam cu mașina tatălui meu în Grecia, i s-a stricat ceva, o piuliță pe care i-am reparat-o eu cu trusa de la bicicletă. Până atunci, habar nu aveam că îmi plac mașinile” – Octavian Drăgan, fondatorul ROTAC în România.

În 2009 a participat pentru prima dată la o cursă, la Hungaroring. După cursa din Ungaria și-a dat seama că are nevoie de propria lui mașină preparată pentru concursuri.

„Mi-am luat o Honda S2000, cea pe care și acum încă o mai prepar” – Octavian Drăgan, fondatorul ROTAC în România.

În garajul său, Octavian are cinci bolizi ai celui mai mare producător de mașini de curse din lume, fabricate în Anglia, trei dintre ei în valoare de 50.000 de lire sterline, fiecare.

Mașinile de curse așteaptă să fie pregătite pentru primele competiții din acest sezon: cursa de Time Attack și cea de sprint, din prima etapă a Roumanian Radical Cup. Piesa de rezistență este o mașină în valoare de 150.000 de lire sterline.

„Acesta este Batman, seamănă cu mașina lui Batman. E o mașină care în principiu ar putea fi omologată și pentru mersul pe stradă”- Octavian Drăgan, fondatorul ROTAC în România.

Și-a înființat propria competiție

RoTac a apărut din dorința lui Octavian de a participa la o cursă care să fie exact așa cum își dorește. Din acel moment, Octavian a lăsat pilotajul și a devenit organizatorul tuturor competițiilor de Time Attack din România. Avantajul celor care participă la aceste curse este acela că oricine își dorește poate veni să concureze.

„Anul trecut, la o cursă am avut o mașină de Glovo, o Kia care merge pe stradă, face Glovo a venit la curse. Și am avut și mașini ultrarapide, am avut Ferrari și tot felul de mașini” – Octavian Drăgan, fondatorul ROTAC în România.

De anul acesta, RoTac face parte din FRAS

Din 2021, RoTac face parte din Federația Română de Automobilism Sportiv. Astfel RoTac va prelua Campionatul Național de Time Attack, iar noua competiție se va numi Campionatul Național de Time Attack RoTac, etapele urmând să se desfășoare pe cele mai importante circuite din țară.

„Ne bucurăm că facem parte din FRAS, suntem apropiați de câteva sezoane, sperăm cu putem duce Time Attack la un nivel superior. Am avut nouă clase, acum avem douasprezece: șase pentru mașini de stradă și șase pentru mașini de curse”- Octavian Drăgan, fondatorul ROTAC în România.

În acest sezon, participanții vor concura în șase etape, cinci în țară și una în străinătate: Motorpark România, Transilvania Motor Ring, Motorpark România, Hungaroring, Transilvania Motor Ring și Motorpark România.

ROTAC a fost fondat în 2015

Fondată în 2015, seria ROTAC a adus la start 247 de concurenți, amatori și profesioniști. Cu scopul comun de a-și dezvolta de fiecare dată performanțele personale, aceștia sunt distribuiți în clase de concurs în funcție de performanțele reale automobilelor înscrise, pe baza raportului greutate putere. La o cursă de ROTAC participă 60 de concurenți.

“Încercăm să le asigurăm tuturor un loc pe circuit. Nu avem mai mult de 15 mașini pe circuit. Într-o sesiune, fiecare trebuie să aibă locul lui și să scoată timpul cel mai bun”- Octavian Drăgan, fondatorul ROTAC în România.

Ovidiu Drăgan are și o dorință în privința ROTAC.

“Să ajungem la un nivel geografic mai sus. Clasele Pro de la ROTAC au început să fie pe regulamentele competițiilor celor mai mari de Time Attack din Europa, astfel încât concurenții care dezvoltă proiecte de Time Attack în România să poată merge exact cu aceleași mașini în clase similare în Anglia, Italia, Suedia, Germania, țările cu cele mai puternice campionate de Time Attack din Europa“ – Octavian Drăgan, fondatorul ROTAC în România.

Scumpe pe piață, ieftine pentru o cursă ROTAC

Prețul unui model Radical SR 1 fără TVA de 50.000 de lire sterline. Bolidul poate fi însă închiriat într-o cursă ROTAC, unde rulează pentru o oră și 30 de minute cu 1000 de euro, în cazul în care se plătește tot sezonul în avans. Octavian Drăgan explică și cum sunt monitorizați concurenții în cursele de Time Attack.

„Time Attack, ROTAC înseamnă cel mai bun timp pe tura de circuit, chit că ești cu alte mașini în același timp în sesiune, nu concurezi direct împotriva nimănui. Timpul tău de la sfârșitul zilei concurează cu cel mai bun timp al celorlalți concurenți” – Octavian Drăgan, fondatorul ROTAC în România.

O cursă la ROTAC durează o oră și jumătate.