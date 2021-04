Eurodeputatul Maria Grapini susține specialiștii din sectorul chimiei și petrochimiei: “Proiectul ARPECHIM – un veritabil plan de investiții, care se bazează pe tehnologie verde!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a vorbit, la Radio Timișoara, despre Programul de Reziliență pe care România trebuie să-l prezinte, în aprilie, dar și despre contribuția țării noastre la strategia de reindustrializare din Uniunea Europeană.

Din păcate, a precizat Maria Grapini, Guvernul Cîțu a refuzat să asculte și să preia propunerile avansate de cei care cunosc foarte bine situația industriei românești. Concret, eurodeputatul Grapini a prezentat un exemplu elocvent: petrochimia, domeniu care este “responsabil” de mai mult de jumătate din deficitul bugetar al României.

“Peste 50% din deficit este reprezentat de importurile de produse chimice și petrochimice. Să ne reamintim că, în 1990, România producea, anual, un milion de tone de produse chimice și petrochimice. Din păcate, acum importăm produse chimice și petrochimice de circa nouă miliarde de euro”, a punctat eurodeputatul Grapini, care a adăugat că, în contextul în care domeniul Chimiei este cel mai productiv, având cea mai mare valoare adăugată, este obligatoriu ca, în Programul de Reziliență, să fie cuprins și acest sector.

“Includerea acestui sector în Programul de Reziliență este prioritară, mai ales că ministrul Economiei a primit un proiect, o propunere concretă, fundamentată, de la specialiștii pe care România îi mai are în acest domeniu și în care se arată foarte clar care ar fi randamentul investiției, cât ar putea România să aibă profit dacă se preia acest proiect – proiectul ARPECHIM – un veritabil plan de investiții, care se bazează pe tehnologie verde, ca să putem, în aceste condiții, să răspundem și programului verde impus de Uniunea Europeană, Green Deal”, a mai spus Maria Grapini.

Potrivit europarlamentarului umanist, sectorul chimiei și petrochimiei are o productivitate cu 77% mai mare decât celelalte sectoare. Mai mult, a completat eurodeputatul Grapini, astăzi, în Europa, această industrie este pe locul trei având peste 33 de milioane de angajați.

“ Din păcate, Polonia și Ungaria ne-au depășit cu mult în acest domeniu. Și cred că acum ar fi cea mai potrivită ocazie ca, în contextul strategiei de industrializare pe care o are UE dar și pe baza programelor de Reziliență, România să insereze, acest extraordinar proiect redactat de specialist, în programul de investiții, program care ar putea să înceapă odată cu anul 2022. Eu încă mai sper că, dacă acest Guvern nu este capabil, măcăr următorul să țină cont de programele și proiectele de investiții propuse de specialiștii, în orice ramură. Dar acum vorbim de această ramură a chimiei și petrochimiei din România care are un istoric și care, din fericire, mai are specialisti foarte buni”, a mai precizat Grapini.

Nu în ultimul rând, europarlamentarul român a menționat că ramura chimiei și petrochimiei are o contribuție substanțială la bugetele statelor membre, la creșterea numărului locurilor de muncă, dar și la balanța comercială.

“În momentul în care noi, ca stat, am reduce importul de nouă miliarde de euro din acest sector ne-am putea echilibra și balanța comercială”, a conchis Maria Grapini.