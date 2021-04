Serena Williams boicoteză turneul patronat de Ion Țiriac

Tenismena Serena Williams (39 de ani, locul 8 WTA) a luat o decizie surprinzatoare in ceea ce priveste prezenta sa la turneul WTA de la Madrid, competitie patronata de afaceristul roman Ion Tiriac.

Serena Williams a decis să boicoteze turneul WTA de la Madrid, patronat de Ion Ţiriac, după ce afaceristul român a provocat un conflict cu familia tenismenei, spunând despre aceasta că ar trebui să se retragă, atât din pricina vârstei, cât şi a gabaritului.

„La varsta si la greutatea ei, daca ar avea putina decenta, s-ar retrage”, a spus la sfârşitul anului trecut Ion Tiriac, replica venind imediat pe retelele de socializare.

„Bine ca nu-l asculat nimeni pe acest clovn rasist si sexist”, a precizat, printre altele, partenerul de viata al Serenei Williams.

Astfel dupa ce Ion Tiriac si familia Williams, in frunte cu sotul Serenei, Alexis Ohanian, s-au aflat intr-un conflict public in ultimele luni, jucatoarea americana a decis sa boicoteze turneul din capitala Spaniei, programat in perioada 30 aprilie – 9 mai.